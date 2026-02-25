MotoGP, Marco Bezzecchi-Aprilia: la grande scommessa tutta italiana per provare ad arginare Marquez

Dopo un lungo percorso di crescita, l’Aprilia sembra finalmente pronta a recitare un ruolo da protagonista nella corsa al titolo per il Mondiale MotoGP 2026. La Casa di Noale ha ormai colmato quasi tutto il gap prestazionale nei confronti della Ducati e può contare su un top rider di alto profilo come Marco Bezzecchi, in attesa di ritrovare la miglior versione di Jorge Martin dopo i tanti infortuni dell’ultimo anno.

Il pilota romagnolo ha effettuato un evidente salto di qualità nella seconda parte della scorsa stagione, al suo primo anno in Aprilia, trovando un ottimo feeling con la RS-GP e attestandosi stabilmente tra i più veloci in pista gara dopo gara. Il 27enne azzurro si è tolto anche la soddisfazione di vincere gli ultimi due Gran Premi del campionato 2025, nei quali era assente però un certo Marc Marquez.

Ed è proprio questo il nocciolo della questione, perché in una MotoGP attuale priva del fenomeno catalano il Bez potrebbe venire considerato addirittura il favorito per l’iride alla vigilia del Mondiale insieme ai ducatisti Alex Marquez e Francesco Bagnaia. I test invernali hanno però ribadito il concetto che Marc non lascerà nulla di intentato e, nonostante l’ennesimo infortunio, si prepara a battagliare per le posizioni che contano sin dal primo appuntamento in Thailandia.

Vedremo strada facendo quali saranno effettivamente i valori in campo, ma il binomio tutto italiano Bezzecchi-Aprilia ha le carte in regola per diventare un punto fermo nella zona podio e di conseguenza nei piani alti della classifica generale. Per capire se i progressi della casa di Noale si riveleranno sufficienti per puntare con forza al campionato bisognerà attendere qualche mese, ma le premesse sono incoraggianti.