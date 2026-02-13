Michela Moioli non al meglio: “Non occorre far vedere la mia faccia. Ho dei graffi, ma sono qui”

Arrivano buone risposte da Michela Moioli. Nonostante una forte botta alla testa rimediata durante una sessione di allenamento, l’azzurra ha strappato il sesto tempo in occasione del seeding round di snowboardcross valido per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ottenendo subito la garanzia del pass per la fase finale.

Nello specifico l’oro di Pyeongchang 2018 ha raccolto un gap di 1.34 rispetto alla prima della classe Adamczykova, leader davanti alla transalpina Casta (+0.50) ed alla svizzera Wiedmer (+0.83). Intercettata dai microfoni della RAI, la nostra portacolori ha commentato brevemente quanto fatto, rassicurando sulle sue condizioni.

“Non ho nulla in faccia, no? – ha scherzato Moioli – Non occorre fare vedere a tutta l’Italia quello che è successo nel training: quello che è importante è solo essere qui, tutta intera. Mi hanno rimessa in sesto anche se con un po’ di graffi. L’importante è esserci, essere consapevoli di questo, divertirsi e dare il massimo. E’ quello che farò da qui alle prossime ore”

Moioli ha pio chiosato: “La qualifica non è la parte di gara che amo, quindi sono contenta perché dopo la botta in testa non sono a 100 ma sono quello che sono, va bene così“.