Milano vede i quarti di Champions League: Egonu si fa sentire ad Atene, Danesi e Pietrini di spessore

Milano ha sconfitto l’Olympiacos con un secco 3-0 (25-20; 25-21; 25-17) nel playoff d’andata della Champions League di volley femminile, imponendosi al Melina Merkouri di Atene in appena 69 minuti di gioco. La compagine lombarda ha rispettato il pronostico della vigilia nella tana della formazione greca, già battuta per due volte nella fase a gironi e nuovamente avversaria nel primo turno a eliminazione diretta a causa di un regolamento rivedibile, che stila gli accoppiamenti in base al meccanismo della classifica combinata.

Le rosablù hanno così compiuto il primo passo verso la qualificazione ai quarti di finale, dove si affronterebbe la corazzata turca del VakifBank Istanbul allenato da coach Giovanni Guidetti: per proseguire la propria avventura nella massima competizione europea basterà conquistare un paio di set nel match di ritorno in programma il prossimo 25 febbraio (ore 20.30) all’Allianz Cloud, in caso di una battuta d’arresto per 3-0 o 3-1 si giocherà un golden set di spareggio.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini sono state costrette a recuperare un break di svantaggio nel cuore del primo set (16-14), poi hanno alzato i giri del motore e hanno dominato agevolmente la contesa contro un’avversaria che comunque aveva stupito battendo l’Eczacibasi Istanbul, poi vincitore del raggruppamento.

L’opposto Paola Egonu si è distinta mettendo a segno 17 punti (55% in attacco), in doppia cifra anche le centrali Anna Danesi (10 punti, 3 muri) ed Hena Kurtagic (10 punti, 6 muri) sotto la regia di Francesca Bosio, che si è affidata anche alle schiacciatrici Elena Pietrini (7) e Rebecca Piva (6), mentre il martello Khalia Lanier è ancora disponibile. Tra le fila dell’Olympiacos le migliori sono state Milica Kubura (16), Jovana Stevanovic (10) e Yasmine Abderrahm (11).