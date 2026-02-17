Davide Ghiotto: “È stato tutto perfetto, ci credevamo. Il doppio turno ci ha favorito”

Davide Ghiotto si mette alle spalle la delusione per le mancate medaglie individuali (sui 5.000 e soprattutto nei 10.000 metri) e chiude in bellezza il suo percorso ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L’esperto pattinatore vicentino è stato infatti protagonista assoluto del trionfo azzurro nell’inseguimento a squadre insieme a Michele Malfatti e Andrea Giovannini, centrando il primo titolo della carriera alle Olimpiadi dopo il bronzo nei 5.000 a Pechino 2022.

“Mi sento benissimo adesso. Sicuramente dopo la batteria dei quarti di finale avevamo fatto vedere che c’eravamo, come tempo, quindi ci abbiamo creduto ancor di più perché comunque battere gli Stati Uniti non era mai stato possibile in questa stagione, ci avevano sempre dato qualche secondo“, le prime parole a caldo di Ghiotto ai microfoni della Rai dopo aver battuto oggi Paesi Bassi e USA tra semifinale e finale.

“Ci abbiamo creduto tantissimo, ma siamo rimasti molto concentrati perché battere l’Olanda non era facile, e dovevamo anche riuscire a risparmiare un po’ di energie. Due turni nello stesso giorno potevano un po’ favorirci, visto che siamo degli animali da allenamento (ride, ndr), però non era semplice. Comunque durante la gara le gambe c’erano, la testa c’era, e c’era anche il cuore. Era tutto perfetto“, prosegue il primatista mondiale dei 10.000 metri.

Sulla ricorrenza della vittoria ottenuta esattamente vent’anni fa dall’Italia nell’inseguimento ai Giochi di Torino 2006: “Corsi e ricorsi storici. Oggi avevamo anche dal punto di vista emozionale questa cosa qui, visto che vent’anni dopo il terzetto di Torino potevamo fare una cosa abbastanza storica. Ovviamente bisognava sempre scendere in pista e dimostrarlo, però ci abbiamo provato tantissimo noi tre e non solo. Dietro c’è una squadra che lavora e c’è un altro ragazzo come Lorello, che è giovane e quindi non è riuscito a trovare il suo spazio oggi, ma ci ha dato una grandissima mano in quest’ultimo quadriennio, è cresciuto tantissimo ed un pezzo di questa medaglia è anche merito suo. Quando si lavora in gruppo, vincere con la squadra è un’emozione unica“.