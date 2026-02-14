Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Milano Cortina 2026OlimpiadiSci di fondoSci NordicoSport Invernali

Martina Di Centa annuncia il ritiro al termine della stagione

Pubblicato

16 minuti fa

il

Per approfondire:
Martina di Centa
Martina Di Centa / LaPresse

Martina Di Centa ha annunciato il proprio ritiro alla conclusione della stagione 2025-2026. Lo ha comunicato tramite le pagine della FISI al termine della staffetta delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, nella quale ha contribuito a portare l’Italia a un insperato sesto posto, ma soprattutto le ha consentito di sognare a lungo l’impossibile, vale a dire il podio.

Queste le parole della classe 2000 di Tolmezzo: “Ci abbiamo provato nel migliore dei modi; ho cercato di fare la mia parte. Ci ho creduto fino alla fine. Vedendo le prime due frazioni era giusto crederci, ho sognato tutta la gara. Il mio bilancio per ora è positivo, posso dirmi soddisfatta. Come già comunicato allo staff federale e al mio corpo di appartenenza nelle scorse settimane, ho maturato la decisione di porre fine alla mia carriera al termine della stagione e credo che il mio percorso non poteva finire meglio di così con questa bella prestazione olimpica“.

26 anni il prossimo 6 marzo, Martina Di Centa ha esordito in Coppa del Mondo nel 2021. Figlia di Giorgio e nipote di Manuela, durante la propria carriera non è mai realmente riuscita a emergere tra le big. Come miglior risultato in Coppa del Mondo vanta un 19° posto nella 10 km a tecnica libera di Cogne del 2 febbraio 2025; è entrata in due altre occasioni all’interno delle prime 30 posizioni. Per lei due Olimpiadi, quella in corso e Pechino 2022, e tre Mondiali disputati. A sfavore della fondista diversi infortuni che l’hanno ripetutamente bloccata.

Le ultime prove di Coppa del Mondo si terranno a Falun, Lahti, Drammen, Oslo Holmenkollen e Lake Placid: in alcune di queste ritroveremo Martina Di Centa per la conclusione della propria carriera agonistica. Altre motivazioni arrivano dalle pagine de La Repubblica: “Ho bisogno di stare con la famiglia, non posso più rimanere lontana da casa tutto l’anno. È una scelta difficile, dopo le ottime prestazioni di questi giorni. Ormai però ho deciso: se verrò selezionata per la Team Sprint, sarà l’occasione per salutare il pubblico in pista“.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità