Martina Di Centa annuncia il ritiro al termine della stagione

Martina Di Centa ha annunciato il proprio ritiro alla conclusione della stagione 2025-2026. Lo ha comunicato tramite le pagine della FISI al termine della staffetta delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, nella quale ha contribuito a portare l’Italia a un insperato sesto posto, ma soprattutto le ha consentito di sognare a lungo l’impossibile, vale a dire il podio.

Queste le parole della classe 2000 di Tolmezzo: “Ci abbiamo provato nel migliore dei modi; ho cercato di fare la mia parte. Ci ho creduto fino alla fine. Vedendo le prime due frazioni era giusto crederci, ho sognato tutta la gara. Il mio bilancio per ora è positivo, posso dirmi soddisfatta. Come già comunicato allo staff federale e al mio corpo di appartenenza nelle scorse settimane, ho maturato la decisione di porre fine alla mia carriera al termine della stagione e credo che il mio percorso non poteva finire meglio di così con questa bella prestazione olimpica“.

26 anni il prossimo 6 marzo, Martina Di Centa ha esordito in Coppa del Mondo nel 2021. Figlia di Giorgio e nipote di Manuela, durante la propria carriera non è mai realmente riuscita a emergere tra le big. Come miglior risultato in Coppa del Mondo vanta un 19° posto nella 10 km a tecnica libera di Cogne del 2 febbraio 2025; è entrata in due altre occasioni all’interno delle prime 30 posizioni. Per lei due Olimpiadi, quella in corso e Pechino 2022, e tre Mondiali disputati. A sfavore della fondista diversi infortuni che l’hanno ripetutamente bloccata.

Le ultime prove di Coppa del Mondo si terranno a Falun, Lahti, Drammen, Oslo Holmenkollen e Lake Placid: in alcune di queste ritroveremo Martina Di Centa per la conclusione della propria carriera agonistica. Altre motivazioni arrivano dalle pagine de La Repubblica: “Ho bisogno di stare con la famiglia, non posso più rimanere lontana da casa tutto l’anno. È una scelta difficile, dopo le ottime prestazioni di questi giorni. Ormai però ho deciso: se verrò selezionata per la Team Sprint, sarà l’occasione per salutare il pubblico in pista“.