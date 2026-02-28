Marco Bezzecchi: “Non sono preoccupato dalle cadute, la moto va bene e voglio divertirmi”

Missione compiuta per Marco Bezzecchi. Il pilota romagnolo dell’Aprilia ha conquistato la pole-position del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Buriram, Bezzecchi ha dato un seguito rispetto a quanto messo in mostra nel corso delle prove libere e delle pre-qualifiche. Un time-attack, però, anche con una caduta nell’ultimo run, che però non gli ha precluso la conquista della p.1.

“Nell’ultimo tentativo mi sono un po’ distratto perché in curva-4 Morbidelli era fermo all’interno. Io sono andato un po’ largo e, nel tentativo di recuperare, ho spinto. Ho fatto un grande t-3, ma poi ho forzato un po’ troppo la frenata all’ingresso dell’ultima curva e ho perso l’anteriore“, ha spiegato il centauro nostrano ai microfoni di Sky Sport.

Non c’è comunque grande preoccupazione, ricordando anche la scivolata nella FP2: “Il nostro obiettivo era partire davanti e l’abbiamo centrato. Mi sento molto bene con la moto, abbiamo fatto delle prove comparative sulle gomme da usare. Sono fiducioso e il fatto di aver commesso qualche errore nel corso dei turni mi può servire per la Sprint Race e il GP. Mi voglio divertire“, ha concluso il centauro dell’Aprilia.

Alle sue spalle ci saranno il campione del mondo in carica, Marc Marquez, in sella alla Ducati ufficiale e lo spagnolo Raul Fernandez sull’Aprilia del Team Trackhouse, a conferma della bontà della moto di Noale su questo circuito. Decisamente più arretrato Francesco Bagnaia, costretto a partire dalla quinta fila (13°), visti i problemi nel time-attack.