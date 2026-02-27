MotoGP, GP Thailandia 2026: si prospetta ‘il duello dei Marchi’? Marquez e Bezzecchi sugli scudi

Sabato 28 febbraio, tra le ore 4.50 (qualifiche) e le 9.00 (Sprint Race), la MotoGP comincerà a fare sul serio in Thailandia, dove è programmato il primo Gran Premio stagionale. Chiaramente, stabilire la griglia di partenza rappresenterà un passo cruciale per definire ambizioni e prospettive di ogni pilota in vista della gara dimezzata e di quella vera e propria.

Per quanto visto ieri, durante le prove, Marco Bezzecchi si propone come l’uomo da battere. Il romagnolo dell’Aprilia si è imposto come punto di riferimento sia in termini di performance pura che di passo. Dovrà però guardarsi dal “solito” Marc Marquez, che si è dimostrato il più competitivo fra i piloti Ducati. Sappiamo, peraltro, come il veterano spagnolo sia ormai abituato ad alzare l’asticella quando più conta, limitandosi a fare il minimo indispensabile in altri momenti.

Saranno loro i duellanti per il successo? I possibili outsider rispondono ai nomi di Jorge Martin, che in questo 2026 deve dare un senso alla sua avventura in Aprilia, Alex Marquez, solido e mai da sottovalutare, Pedro Acosta, sempre alla ricerca della prima affermazione della carriera, e un brillante Fabio Di Giannantonio, i cui picchi di rendimento sono da primissimo della classe.

Comincia in salita, invece, la stagione di Francesco Bagnaia. Pecco è incappato in svariate difficoltà con la sua GP26, senza mai riuscire a completare un giro pulito. Il ventinovenne piemontese dovrà partire dal Q1, una complicazione indubbiamente sgradita per chi ha l’ambizione di risollevare le proprie sorti dopo un 2025 sofferto. È comunque solo il primo giorno di un’annata infinita, lo spazio per risollevarsi c’è tutto, a cominciare da domani.