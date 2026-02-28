Marco Bezzecchi accusa la pressione di Marquez e cade dopo 2 giri: non le giuste premesse per il Mondiale

Dopo aver impressionato nei test e nella giornata di ieri (tra FP1 e pre-qualifiche) al Chang International Circuit, Marco Bezzecchi resta a bocca asciutta al termine della Sprint del Gran Premio di Thailandia in apertura del Mondiale MotoGP 2026. Il romagnolo dell’Aprilia è venuto meno proprio nel primo momento importante della stagione, cadendo dopo due giri mentre si trovava in testa alla corsa e lasciando sul piatto punti pesanti in ottica campionato.

Il Bez, autore della pole position seppur con un margine minimo nei confronti di Marc Marquez, ha pagato probabilmente la pressione del fuoriclasse spagnolo rispondendo quasi istantaneamente ad ogni attacco del rivale ed incappando in una scivolata nel corso della seconda tornata nel tentativo di scappare via dopo essersi ripreso la leadership della Sprint.

Il pilota italiano può contare su un passo eccezionale questo weekend a Buriram, il migliore in assoluto, quindi non c’era la necessità di fare il vuoto sin dai primi tre giri prendendosi dei rischi in un duello ravvicinato con il nove volte iridato. Il gap tra Bezzecchi e Marc Marquez sul fronte dell’esperienza è abissale, quindi ci può stare quanto avvenuto oggi, ma le cose dovranno cambiare rapidamente per poter ingaggiare una vera sfida per il titolo.

Il prodotto dell’Academy VR46 dovrà dimostrare di saper tenere testa a Marquez anche quando non sarà necessariamente il più veloce in pista con distacco, ma nel frattempo il primo passo deve essere quello di raccogliere il maggior numero possibile di punti su una pista favorevole come quella della Thailandia in vista del Gran Premio di domani.