Marc Marquez si lancia verso l’esordio: “Sono pronto sia con la nuova moto sia con il recupero dall’infortunio”

Marc Marquez si presenta da campione del mondo in carica alla nuova stagione. Il pilota del team Ducati Factory ha dato il via al suo Mondiale di MotoGP 2026 con la canonica conferenza stampa che ha sancito l’inizio ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Thailandia, appuntamento inaugurale del nuovo campionato. Sul tracciato di Buriram inizierà una lunga cavalcata fatta di 22 gare, che si concluderà a Valencia a novembre. Per il Cabroncito, ovviamente, il ruolo di ovvio favorito è davanti agli occhi di tutti.

Come tradizione, lo spagnolo preferisce tenere i piedi ben saldi al terreno: “Come ogni volta sarà un campionato difficile anche perché è ovvio che non sia possibile essere il più veloce in ogni fine settimana. Sarà fondamentale come sempre avere costanza gara dopo gara. Penso che in queste prime uscite potrò migliorare in maniera progressiva, poi vedremo come andranno le cose in pista”.

Per il nativo di Cervera si apre un’annata particolare, dopo aver perso le ultime gare della scorsa stagione per colpa dell’infortuno alla spalla di Mandalika: “Stiamo procedendo nella giusta direzione. Sicuramente nell’ultimo giorno dei test svolti qui a Buriram siamo cresciuti molto. Un passo in avanti importante che conferma che siamo nella strada ideale. Sappiamo che partiamo già da un livello alto per cui non possiamo pretendere di compiere salti di qualità incredibili. Ovviamente l’obiettivo è fare sempre meglio. Il processo di recupero dal mio infortunio ha reso tutto più complicato in questa pre-stagione. I test, come sappiamo sono più severi a livello fisico rispetto ai weekend di gare. Il braccio sta bene ma non so ancora se sarà al massimo per tutti e tre i giorni”.

Marc Marquez prosegue nella sua analisi: “Cosa mi aspetto? In primo luogo di cominciare bene ma tutto sarà da valutare. Nei test di Sepang e Buriram i più veloci sono stati Alex Marquez e Marco Bezzecchi per cui sono convinto che dovrò battagliare con loro. La stagione non è nuova solo per me, lo è per tutti. Io cercherò di essere pronto per il via”.