Luciano Buonfiglio: “Il metodo italiano funziona. Gli atleti sono al centro, lavoriamo insieme”

Al termine di una giornata di gare conclusa con il bronzo di Flora Tabanelli il presidente del CONI Luciano Buonfiglio è intervenuto alla trasmissione Rai Notti Olimpiche per continuare a commentare gli splendidi risultati della spedizione azzurra nelle Olimpiadi invernali di Milano Cortina: “Stamattina salendo le gradinate ad Assago per andare a vedere la nostra squadra di pattinaggio di velocità ho trovato una rotellina dico beh anche oggi portiamo a casa una medaglia quindi così è così andata. La medaglia è prestigiosa, ma è tutta un’Olimpiade prestigiosa“.

La promozione dell’immagine vincente del Paese : “Credo che stiamo dimostrando al mondo non solo di essere degli ottimi organizzatori, non solo nel valorizzare le nostre splendide località ognuno con i suoi cibi particolari, quindi il made in Italy alle stelle, ma credo che con i nostri risultati stiamo veramente promuovendo un’immagine vincente del nostro paese nella sua interezza, in tutti i suoi valori. Non è da oggi che stiamo vincendo, è dalle Olimpiadi di Tokyo, abbiamo replicato a Parigi e qui stiamo dimostrando che il metodo italiano funziona“.

I pilastri del metodo italiano: “Qual è questo metodo, il metodo è di lavorare insieme, al centro ci sono le atlete e gli atleti, ci sono i tecnici e gli staff federali ci sono i presidenti importantissimi delle due federazioni Flavio Roda e Andrea Gios, ci sono i responsabili dei gruppi sportivi militari e c’è anche l’istituto di medicina, il centro di preparazione olimpica del Coni tutto questo mettendo al centro e cercando di mettere nelle migliori condizioni le atlete e gli atleti“.

Il numero uno dello sport italiano continua la sua disamina e si concentra sul ruolo delle donne: “Prima di partire molti ci chiedevano presidente quante medaglie ha battiamo il record non battiamo il record e ancora oggi io rispondo ci siamo preparati bene l’importante è che ogni atleta riesca a dare quello che vale ed è quello che dobbiamo cercare di tenere sempre presente perché anche il quarto posto, il quinto posto, il sesto posto, l’ottavo posto che al CIO servono per entrare nel ranking fanno sì che noi tra Olimpiadi invernali, Olimpiadi estive siamo tra i primi paesi al mondo e che il sistema paese funzioni da questo punto di vista lo dicono anche i numeri :23 medaglie, 10 discipline. Sulle 8 medaglie d’oro 7 sono al femminile cosa ci dice questo del nostro paese, ci dice che forse lo sport è più avanti di altri settori nel rispettare le donne e la parità di genere assolutamente perché già in partenza siamo al 50% ma siamo anche capaci di assecondare le esigenze delle nostre atlete, non a caso il primo abbraccio di Francesca Lollobrigida è stato dedicato a suo figlio, non a caso Federica Brignone è tornata alle gare per l’attenzione che la Federazione ha posto nel suo recupero, lei oggi sorride, ma io non dimentico la sofferenza che ha avuto all’inizio“.