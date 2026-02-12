L’orgoglio di Luciano Buonfiglio: “Siamo forti, siamo italiani, stiamo vincendo e non siamo stanchi!”

Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, si è goduto dal parterre il grande successo di Federica Brignone nel superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La fuoriclasse di La Salle ha compiuto la sua impresa, andandosi a prendere una vittoria che, pensando al terribile incidente dello scorso 3 aprile, sembrava qualcosa di irraggiungibile.

Eppure, la campionessa valdostana ha trovato la forza per recuperare, rimettersi in piedi e competere ai massimi livelli come solo i migliori sanno fare. Brignone ha dato questa dimostrazione nel supergigante sull’Olympia delle Tofane, entrando ancor di più nella leggenda dello sport italiano.

“E’ un onore essere qui al fianco di atleti e atlete che ci stanno rendendo orgoglioso. Lo sport non è solo vincere la medaglie, ma anche vincere le avversità. E’ per questo che ho pensato a Federica perché non è solo una campionessa, ma ha rappresentato tutti quanto noi, che nella vita quotidiana abbiamo delle sofferenze e delle avversità“, ha dichiarato ai microfoni della Rai Buonfiglio, nella motivazione che l’ha portato a scegliere Brignone tra i portabandiera di questi Giochi.

“E lei ha dimostrato come si deve reagire, arrivando qui con una professionalità incredibile. Ovviamente, dietro di lei c’è tutto il suo staff e quello della federazione, ma mi ha fatto commuovere ed è una delle poche volte che è successo“, ha ammesso il presidente del CONI.

” Ne abbiamo tante di atlete speciali, mi dispiace tanto per Sofia (Goggia, ndr.), Pirovano ha fatto una gara eccezionale. Abbiamo uno squadrone, ieri sera con lo slittino, poi penso alla velocità sul ghiaccio. Siamo forti, siamo italiani e stiamo vincendo”, le parole entusiaste di Buonfiglio. SuperG che ha visto la presenza anche del capo dello Stato, Sergio Mattarella: “Il presidente è affettuosissimo nei confronti dello sport, è molto competente e poi è presente. E’ il nostro presidente, il nostro primo tifoso e noi non siamo ancora stanchi“, ha concluso Buonfiglio.