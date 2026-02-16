Luciano Buonfiglio esalta l’Italia a Milano Cortina 2026: “La cultura sportiva italiana sta prendendo piede”

Non può che essere raggiante Luciano Buonfiglio. Il Presidente del CONI nella giornata odierna ha commentato a Casa Italia i risultati incredibili che sta ottenendo la squadra azzurra alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Quando mancano ancora praticamente sei giorni pieni alla fine dei Giochi, l’Italia è già arrivata alla cifra monstre di ventidue medaglie, di cui otto del metallo più pregiato, quattro d’argento e dieci di bronzo. Un bottino che vale, come sappiamo, il secondo posto provvisorio nel medagliere, senza contare anche i tanti piazzamenti nelle prime dieci posizioni.

Non a caso il numero uno del Comitato Olimpico Italiano si è concentrato proprio su questo ultimo argomento: “Ci stiamo avviando a questa ultima settimana e ce la mettiamo ancora tutta – ha detto Buonfiglio nelle parole raccolte da ANSA – Sono arrivato adesso da Assago e Arianna Fontana è arrivata quarta ma non dobbiamo essere delusi. Dobbiamo essere contenti che stiamo entrando in finale sempre, e stiamo dando una dimostrazione che nel nostro Paese finalmente la cultura sportiva sta prendendo piede”.

Buonfiglio ha poi proseguito: “Ha funzionato tutto; ognuno ha fatto quello che doveva fare e penso che abbiamo contribuito con questi risultati a valorizzare tutta l’organizzazione, nel senso che l’obiettivo era quello di presentare al mondo l’Italia e le località che ospitano i Giochi nel miglior modo possibile. E noi con queste medaglie siamo secondi attualmente, ma siamo i primi per numero di discipline in cui abbiamo preso le medaglie“.

In ultimo il Presidente ha aggiunto: “Un altro aspetto che mi fa piacere sottolineare è la partecipazione femminile. Il terzo aspetto è che dietro ogni medaglia c’è una vera storia di umanità“.