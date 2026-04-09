Luciano Buonfiglio dal Papa con gli azzurri: “I valori dello sport sono quelli della vita”

Il giorno dopo essere stati ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli atleti olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026, guidati da Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, hanno potuto vivere un’udienza privata con Papa Leone XIV.

Il numero uno dello sport italiano si è rivolto al Santo Padre sottolineando l’importanza dei valori dello sport: “Le siamo grati per le sue parole, lei ha esaltato i valori dello sport e ogni giorno portiamo avanti il suo messaggio perché valori dello sport sono i valori della vita“.

Il presidente del CONI ha ribadito la volontà di far visita al Papa sin dall’inizio del suo mandato: “Le siamo grati per i suoi messaggi. Dal primo giorno in cui sono stato eletto desideravo essere qui. Fortuna ha voluto che ci fossero le Olimpiadi che ci hanno reso orgogliosi“.