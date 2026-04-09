Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Milano Cortina 2026OlimpiadiParalimpiadi

Luciano Buonfiglio dal Papa con gli azzurri: “I valori dello sport sono quelli della vita”

Pubblicato

13 secondi fa

il

Per approfondire:
Luciano Buonfiglio
Luciano Buonfiglio / LaPresse

Il giorno dopo essere stati ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli atleti olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026, guidati da Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, hanno potuto vivere un’udienza privata con Papa Leone XIV.

Il numero uno dello sport italiano si è rivolto al Santo Padre sottolineando l’importanza dei valori dello sport: “Le siamo grati per le sue parole, lei ha esaltato i valori dello sport e ogni giorno portiamo avanti il suo messaggio perché valori dello sport sono i valori della vita“.

Il presidente del CONI ha ribadito la volontà di far visita al Papa sin dall’inizio del suo mandato: “Le siamo grati per i suoi messaggi. Dal primo giorno in cui sono stato eletto desideravo essere qui. Fortuna ha voluto che ci fossero le Olimpiadi che ci hanno reso orgogliosi“.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità