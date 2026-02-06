Luca Nardi si ferma nei quarti di finale a Montpellier. Vince Damm in due set

Termina ai quarti di finale l’avventura di Luca Nardi nell’ATP250 di Montpellier. Sul veloce indoor francese, il pesarese (n.106 ATP) è stato sconfitto dallo statunitense Martin Damm (n.160 del mondo) con il punteggio di 6-3 7-6 (8) in 1 ora e 25 minuti di gioco. In questa partita, la differenza è stata determinata dalla resa al servizio dei due giocatori. Lo statunitense, grazie alle sue curve mancine, è riuscito costantemente a trovare soluzioni efficaci, mentre Nardi è andato in difficoltà quando ha dovuto servire la seconda. Sarà quindi Damm a confrontarsi con il francese Adrian Mannarino in semifinale.

Nel primo set, l’azzurro ha pagato un prezzo elevato per le incertezze nel primo turno al servizio, subendo il break in modo inesorabile. Damm non ha concesso possibilità di recupero, mostrando un rendimento eccellente al servizio e sfruttando ampiamente la traiettoria a uscire da sinistra, oltre alla soluzione “servizio+1”. Il punteggio di 6-3 si spiega in questo modo.

Nel secondo set, Nardi è stato costretto ad annullare immediatamente tre palle break consecutive (0-40), mantenendosi in partita. Il pesarese ha cercato di elevare il proprio livello in risposta, ma i punti conquistati fino al decimo game sono stati estremamente rari. Nel decimo gioco si è verificato un momento cruciale, poiché Luca ha avuto una palla set in risposta, ma ancora una volta “San Servizio” ha salvato Damm. Si è quindi giunti al tie-break, dove le opportunità sono state per entrambi. Nardi non ha sfruttato una palla set, rispondendo a una seconda del rivale, mentre lo statunitense si è dimostrato incisivo con una risposta lungolinea sull’8-8. Il mini-break si è rivelato decisivo e il punteggio di 10-8 ha sancito la conclusione della partita.

Analizzando le statistiche, emerge chiaramente il dato dei 16 ace del tennista statunitense, con il 92% di punti vinti con la prima e il 77% con la seconda in battuta. Un fattore discriminante piuttosto evidente.