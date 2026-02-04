Tennis
ATP Montpellier 2026, Nardi supera l’ostacolo Basilashvili e si regala il derby con Cobolli
Nell’incontro del primo turno del tabellone di singolare del torneo ATP di Montpellier Luca Nardi si regala una gioia in un complicato inizio di anno, supera il georgiano Nikoloz Basilashvili 6-3 6-3 in un’ora e cinque minuti e accede così agli ottavi di finale. Nell’incontro in programma domani il marchigiano affronterà il connazionale Flavio Cobolli, testa di serie numero due.
Il georgiano difende a zero il turno di battuta inaugurale. L’azzurro non si fa attendere e risponde con l’immediato 1-1. Il duello prosegue nel rispetto dell’andamento del servizio dei due contendenti fino al settimo gioco quando l’italiano sfrutta la seconda di due opportunità consecutive per operare il break del 4-3, vantaggio consolidato dal 5-3 siglato a 15. Nardi, in fiducia dopo il vantaggio acquisito, continua a spingere e strappa nuovamente il servizio all’avversario per il 6-3 della prima partita.
Il marchigiano sfrutta gli errori del rivale per difendere a zero il turno di servizio inaugurale della seconda partita e non sfrutta due possibilità del 2-0. Nardi, dopo aver mancato la possibilità del 2-4, rompe definitivamente l’equilibrio grazie al break dell’ottavo game e trasforma il secondo match point per siglare il definitivo 6-3.
Nardi chiude la sua prova con tre ace, non commette doppi falli e serve il 61% di prime. L’italiano ottiene l’83% di punti sulla prima, il 79% sulla seconda e salva l’unica palla break concessa all’avversario. Il tennista marchigiano mette a segno nove vincenti e limita ad 11 gli errori gratuiti, contro i 34 del rivale.