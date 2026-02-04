ATP Montpellier 2026, Nardi esordisce con una vittoria. Mannarino ai quarti, Machac si ritira

Si sono conclusi i match del primo turno dell’ATP 250 di Montpellier e si sono delineati anche i primi quarti di finale. Andando con ordine in una giornata sicuramente molto intensa, buon esordio per Luca Nardi, che ha superato con un doppio 6-3 il georgiano Nikoloz Basilashvili in un’ora e tre minuti di gioco. Adesso ci sarà un derby italiano al secondo turno, visto che Nardi affronterà Flavio Cobolli, testa di serie numero due e che ha usufruito di un bye al primo turno.

Ottimo esordio anche per Stan Wawrinka. Il veterano svizzero, alla sua ultima stagione della carriera, ha superato in due set il serbo Hamad Medjedovic per 7-6 6-4 e adesso affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime. testa di serie numero uno. Supera il primo turno anche l’americano Aleksander Kovacevic, che ha sconfitto in rimonta il qualificato francese Moise Kouame per 6-7 6-2 6-2 in poco meno di due ore di gioco.

Ci sarà un derby francese ai quarti di finale, visto che si affronteranno Adrian Mannarino e Arthur Gea. Il primo ha sconfitto il connazionale Ugo Humbert al termine di un match pazzesco, durato due ore e quarantasette minuti di gioco e con Mannarino che si è imposto per 6-7 6-3 7-6, annullando anche tre match point; mentre il secondo ha sfruttato il ritiro del ceco Tomas Machac nel finale del secondo set sul 5-4 in suo favore, ma dopo che il transalpino aveva vinto il primo set.

Continua anche la magica avventura dell’americano Martin Damn, che dalle qualificazioni si trova ora ai quarti di finale, dove attende proprio il vincente del derby italiano. Damn ha battuto agevolmente lo spagnolo Roberto Bautista Agut per 6-1 6-3.

RISULTATI ATP MONTPELLIER 2026 (4 FEBBRAIO)

Nardi (Ita) b. Basilashvili (Geo) 6-3 6-3

Damm (Usa) b. Bautista (Esp) 6-1 6-3

Kovacevic (Usa) b. Kouame (Fra) 6-7 6-2 6-2

Wawrinka (Sui) b. Medjedovic (Srb) 7-6 6-4

Mannarino (Fra) b. Humbert (Fra) 6-7 6-3 7-6

Gea (Fra) b. Machac (Cze) 6-3 4-5 rit.