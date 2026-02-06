A che ora lo speed skating domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 7 febbraio, italiani in gara, streaming

Nella prima giornata che prevede l’assegnazione di medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si aprirà anche il programma di gare dello speed skating: il primo titolo ai Giochi ad essere assegnato sarà quello dei 3000 metri femminili.

Il primo titolo olimpico dello speed skating verrà assegnato domani, sabato 7 febbraio, alle ore 16.00: l’Italia punterà tutto sull’unica azzurra in gara, Francesca Lollobrigida, che deve difendere la medaglia d’argento conquistata a Pechino 2022.

Per le gare di domani dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 o RaiSportHD (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, e dalle 16.50 anche su Eurosport1 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

A CHE ORA LO SPEED SKATING DOMANI ALLE OLIMPIADI

Sabato 7 febbraio

PROGRAMMA SPEED SKATING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

ITALIANI IN GARA SPEED SKATING DOMANI ALLE OLIMPIADI

Francesca Lollobrigida