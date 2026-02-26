L’Italia torna ad avere 8 azzurri in top100 nel ranking ATP! Balzo folle di Bellucci, e occhio a Pellegrino…

Otto italiani figurano nella top-100 del ranking ATP virtuale, la classifica internazionale aggiornata in tempo reale in base ai risultati dei tornei in corso di svolgimento durante questa settimana. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti scenderanno in campo direttamente al Masters 1000 di Indian Wells che scatterà il prossimo 5 marzo, intanto conservano saldamente il secondo e il quinto posto in graduatoria.

Flavio Cobolli si è invece spinto fino ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Acapulco e ha consolidato la 20ma piazza, con la possibilità teorica di spingersi fino alla quindicesima posizione. Subito alle spalle del romano si trova Luciano Darderi, 21mo con all’orizzonte i quarti di finale del torneo ATP 250 di Santiago e la possibilità di sopravanzare Cobolli nel caso in cui alzasse al cielo il trofeo e il rivale venisse eliminato ai quarti in Messico.

Lorenzo Sonego non è attualmente impegnato, ma è risalito di cinque posizioni ed è 59mo, mentre Matteo Berrettini è uscito al primo turno a Santiago e ha già perso sette posizioni, scivolando al 64mo posto e con l’eventualità di perdere ulteriore terreno. Matteo Arnaldi registra un salto positivo (+3) senza scendere in campo ed è 85mo, ma a fare notizia è il ritorno in top-100 di Mattia Bellucci.

Il 24enne è riuscito a spingersi fino ai quarti di finale ad Acapulco, ha operato una scalata di ben 16 posizioni e al momento è 94mo. Attenzione ad Andrea Pellegrino, che a 28 anni è riuscito a mettersi in mostra con i quarti a Santiago: balzo in avanti di 13 posizioni, 124mo posto virtuale e se dovesse battere Darderi diventerebbe numero 111.

RANKING ATP VIRTUALE

2. Jannik Sinner 10.400

5. Lorenzo Musetti 4.405

20. Flavio Cobolli 2.080

21. Luciano Darderi 1.904

59. Lorenzo Sonego 850

64. Matteo Berrettini 820

85. Matteo Arnaldi 665

94. Mattia Bellucci 640

113. Francesco Maestrelli 553

124. Andrea Pellegrino 510