Olimpiadi Milano Cortina 2026: da dove arrivano i medagliati dell’Italia? La classifica delle Regioni
L’Italia ha conquistato alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ben 30 medaglie, delle quali 10 d’oro, con 6 argenti e 14 bronzi, chiudendo al quarto posto nel medagliere generale. Sono otto le Regioni italiane che hanno contribuito in termini di podi al bottino azzurro (più uno Stato estero).
A fare la parte del leone sono indubbiamente il Trentino-Alto Adige, con 29 medaglie, e la Lombardia, con 18. Il Veneto segue con 8, mentre il Lazio contribuisce con 3 podi. Seguono a quota 2 Valle d’Aosta e Piemonte, mentre con 1 ci sono Liguria ed Emilia-Romagna. Una medaglia azzurra arriva dalla Francia.
Va sottolineato come questa classifica tenga conto del luogo di nascita di ciascun atleta e non del luogo di residenza abituale: ad esempio Federica Brignone è lombarda di nascita, ma vive da anni in Valle d’Aosta.
LUOGHI DI NASCITA DEI MEDAGLIATI DELL’ITALIA
REGIONI ITALIANE
Trentino-Alto Adige (29 medaglie)
Dominik Paris – Discesa libera maschile sci alpino
Tommaso Giacomel – Staffetta 4×6 km mista biathlon
Lukas Hofer – Staffetta 4×6 km mista biathlon
Dorothea Wierer – Staffetta 4×6 km mista biathlon
Dominik Fischnaller – Singolo maschile slittino
Dominik Fischnaller – Staffetta a squadre slittino
Lara Naki Gutmann – Team event pattinaggio artistico
Daniel Grassl – Team event pattinaggio artistico
Chiara Betti – Staffetta 2000 metri mista short track
Chiara Betti – Staffetta 3000 metri femminile short track
Pietro Sighel – Staffetta 2000 metri mista short track
Pietro Sighel – Staffetta 5000 metri maschile short track
Arianna Sighel – Staffetta 3000 metri femminile short track
Thomas Nadalini – Staffetta 2000 metri mista short track
Thomas Nadalini – Staffetta 5000 metri maschile short track
Amos Mosaner – Doppio misto curling
Andrea Voetter – Doppio femminile slittino
Andrea Voetter – Staffetta a squadre slittino
Marion Oberhofer – Doppio femminile slittino
Marion Oberhofer – Staffetta a squadre slittino
Emanuel Rieder – Doppio maschile slittino
Emanuel Rieder – Staffetta a squadre slittino
Simon Kainzwaldner – Doppio maschile slittino
Simon Kainzwaldner – Staffetta a squadre slittino
Verena Hofer – Staffetta a squadre slittino
Andrea Giovannini – Team pursuit maschile speed skating
Andrea Giovannini – Mass start maschile speed skating
Michele Malfatti – Team pursuit maschile speed skating
Simone Deromedis – Skicross maschile sci freestyle
Lombardia (18 medaglie)
Giovanni Franzoni – Discesa libera maschile sci alpino
Sofia Goggia – Discesa libera femminile sci alpino
Riccardo Lorello – 5000 metri maschili speed skating
Arianna Fontana – Staffetta 2000 metri mista short track
Arianna Fontana – 500 metri femminili short track
Arianna Fontana – Staffetta 3000 metri femminile short track
Marco Fabbri – Team event pattinaggio artistico
Sara Conti – Team event pattinaggio artistico
Niccolò Macii – Team event pattinaggio artistico
Elisa Confortola – Staffetta 2000 metri mista short track
Elisa Confortola – Staffetta 3000 metri femminile short track
Luca Spechenhauser – Staffetta 2000 metri mista short track
Luca Spechenhauser – Staffetta 5000 metri maschile short track
Michela Moioli – Snowboardcross a coppie miste
Michela Moioli – Snowboardcross femminile
Federico Tomasoni – Skicross maschile sci freestyle
Federica Brignone – SuperG femminile sci alpino
Federica Brignone – Gigante femminile sci alpino
Veneto (8 medaglie)
Lucia Dalmasso – Slalom gigante parallelo femminile snowboard
Stefania Constantini – Doppio misto curling
Elia Barp – Staffetta 4×7.5 km maschile sci di fondo
Elia Barp – Sprint tl a coppie maschile sci di fondo
Davide Ghiotto – Team pursuit maschile speed skating
Lisa Vittozzi – 10 km pursuit femminile biathlon
Lisa Vittozzi – Staffetta 4×6 km mista biathlon
Davide Graz – Staffetta 4×7.5 km maschile sci di fondo
Lazio (3 medaglie)
Matteo Rizzo – Team event pattinaggio artistico
Francesca Lollobrigida – 3000 metri femminili speed skating
Francesca Lollobrigida – 5000 metri femminili speed skating
Valle d’Aosta (2 medaglie)
Federico Pellegrino – Staffetta 4×7.5 km maschile sci di fondo
Federico Pellegrino – Sprint tl a coppie maschile sci di fondo
Piemonte (2 medaglie)
Martino Carollo – Staffetta 4×7.5 km maschile sci di fondo
Andrea Cassinelli – Staffetta 5000 metri maschili short track
Emilia-Romagna (1 medaglia)
Flora Tabanelli – Big air femminile sci freestyle
Liguria (1 medaglia)
Lorenzo Sommariva – Snowboardcross a coppie miste
STATI ESTERI
Francia (1 medaglia)
Charlène Guignard – Team event pattinaggio artistico