Olimpiadi Milano Cortina 2026: da dove arrivano i medagliati dell’Italia? La classifica delle Regioni

L’Italia ha conquistato alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ben 30 medaglie, delle quali 10 d’oro, con 6 argenti e 14 bronzi, chiudendo al quarto posto nel medagliere generale. Sono otto le Regioni italiane che hanno contribuito in termini di podi al bottino azzurro (più uno Stato estero).

A fare la parte del leone sono indubbiamente il Trentino-Alto Adige, con 29 medaglie, e la Lombardia, con 18. Il Veneto segue con 8, mentre il Lazio contribuisce con 3 podi. Seguono a quota 2 Valle d’Aosta e Piemonte, mentre con 1 ci sono Liguria ed Emilia-Romagna. Una medaglia azzurra arriva dalla Francia.

Va sottolineato come questa classifica tenga conto del luogo di nascita di ciascun atleta e non del luogo di residenza abituale: ad esempio Federica Brignone è lombarda di nascita, ma vive da anni in Valle d’Aosta.

LUOGHI DI NASCITA DEI MEDAGLIATI DELL’ITALIA

REGIONI ITALIANE

Trentino-Alto Adige (29 medaglie)

Dominik Paris – Discesa libera maschile sci alpino

Tommaso Giacomel – Staffetta 4×6 km mista biathlon

Lukas Hofer – Staffetta 4×6 km mista biathlon

Dorothea Wierer – Staffetta 4×6 km mista biathlon

Dominik Fischnaller – Singolo maschile slittino

Dominik Fischnaller – Staffetta a squadre slittino

Lara Naki Gutmann – Team event pattinaggio artistico

Daniel Grassl – Team event pattinaggio artistico

Chiara Betti – Staffetta 2000 metri mista short track

Chiara Betti – Staffetta 3000 metri femminile short track

Pietro Sighel – Staffetta 2000 metri mista short track

Pietro Sighel – Staffetta 5000 metri maschile short track

Arianna Sighel – Staffetta 3000 metri femminile short track

Thomas Nadalini – Staffetta 2000 metri mista short track

Thomas Nadalini – Staffetta 5000 metri maschile short track

Amos Mosaner – Doppio misto curling

Andrea Voetter – Doppio femminile slittino

Andrea Voetter – Staffetta a squadre slittino

Marion Oberhofer – Doppio femminile slittino

Marion Oberhofer – Staffetta a squadre slittino

Emanuel Rieder – Doppio maschile slittino

Emanuel Rieder – Staffetta a squadre slittino

Simon Kainzwaldner – Doppio maschile slittino

Simon Kainzwaldner – Staffetta a squadre slittino

Verena Hofer – Staffetta a squadre slittino

Andrea Giovannini – Team pursuit maschile speed skating

Andrea Giovannini – Mass start maschile speed skating

Michele Malfatti – Team pursuit maschile speed skating

Simone Deromedis – Skicross maschile sci freestyle

Lombardia (18 medaglie)

Giovanni Franzoni – Discesa libera maschile sci alpino

Sofia Goggia – Discesa libera femminile sci alpino

Riccardo Lorello – 5000 metri maschili speed skating

Arianna Fontana – Staffetta 2000 metri mista short track

Arianna Fontana – 500 metri femminili short track

Arianna Fontana – Staffetta 3000 metri femminile short track

Marco Fabbri – Team event pattinaggio artistico

Sara Conti – Team event pattinaggio artistico

Niccolò Macii – Team event pattinaggio artistico

Elisa Confortola – Staffetta 2000 metri mista short track

Elisa Confortola – Staffetta 3000 metri femminile short track

Luca Spechenhauser – Staffetta 2000 metri mista short track

Luca Spechenhauser – Staffetta 5000 metri maschile short track

Michela Moioli – Snowboardcross a coppie miste

Michela Moioli – Snowboardcross femminile

Federico Tomasoni – Skicross maschile sci freestyle

Federica Brignone – SuperG femminile sci alpino

Federica Brignone – Gigante femminile sci alpino

Veneto (8 medaglie)

Lucia Dalmasso – Slalom gigante parallelo femminile snowboard

Stefania Constantini – Doppio misto curling

Elia Barp – Staffetta 4×7.5 km maschile sci di fondo

Elia Barp – Sprint tl a coppie maschile sci di fondo

Davide Ghiotto – Team pursuit maschile speed skating

Lisa Vittozzi – 10 km pursuit femminile biathlon

Lisa Vittozzi – Staffetta 4×6 km mista biathlon

Davide Graz – Staffetta 4×7.5 km maschile sci di fondo

Lazio (3 medaglie)

Matteo Rizzo – Team event pattinaggio artistico

Francesca Lollobrigida – 3000 metri femminili speed skating

Francesca Lollobrigida – 5000 metri femminili speed skating

Valle d’Aosta (2 medaglie)

Federico Pellegrino – Staffetta 4×7.5 km maschile sci di fondo

Federico Pellegrino – Sprint tl a coppie maschile sci di fondo

Piemonte (2 medaglie)

Martino Carollo – Staffetta 4×7.5 km maschile sci di fondo

Andrea Cassinelli – Staffetta 5000 metri maschili short track

Emilia-Romagna (1 medaglia)

Flora Tabanelli – Big air femminile sci freestyle

Liguria (1 medaglia)

Lorenzo Sommariva – Snowboardcross a coppie miste

STATI ESTERI

Francia (1 medaglia)

Charlène Guignard – Team event pattinaggio artistico