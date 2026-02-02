LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: si fa sul serio! Bagnaia cerca subito risposte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei test pre-stagionali di Sepang (Malesia) riservati alla MotoGP. Ci siamo, oggi vivremo il primo passo ufficiale della nuova stagione che ci condurrà fino all’esordio del Mondiale di MotoGP 2026. In poche parole, da ora in avanti non si scherzerà più e si inizierà davvero a fare sul serio. I test di Sepang inizieranno oggi e si concluderanno giovedì 5 febbraio.

Quale sarà il programma della giornata? Il Day-1 dei test di Sepang scatterà alle ore 03.00 italiane (le ore 10.00 locali) e si concluderà alle ore 11.00. In poche parole 8 ore di lavoro al giorno per team e piloti e, nel complesso, 24 ore a disposizione per conoscere e sviluppare le moto. Un antipasto del campionato che assume un valore immenso. Ricordiamo, inoltre, che prima del via ufficiale della stagione vedremo anche due giorni di test a Buriram prima del Gran Premio di Thailandia, esordio del Mondiale 2026.

La line-up dei piloti sarà menomata. Non saranno al via di questi test Fermin Aldeguer, reduce da un brutto infortunio al femore occorso in allenamento, e Jorge Martin (sostituito ovviamente da Lorenzo Savadori) che prosegue nel suo percorso di recupero fisico successivo ai due interventi cui si è sottoposto a metà dicembre, uno allo scafoide sinistro e uno alla clavicola destra. Cosa dovremo aspettarci da questa prima giornata dei test di Sepang? Inizieremo ad avere le prime parzialissime risposte. La Ducati avrà ancora la moto migliore del lotto? Pecco Bagnaia troverà un feeling migliore rispetto alla GP25? Marc Marquez continuerà nel suo dominio? Aprilia proseguirà nel suo avvicinamento ai rivali di Borgo Panigale? Yamaha, Honda o KTM saranno in grado di proporre moto competitive ai più alti livelli?

La prima giornata dei test di Sepang prenderà il via alle ore 03.00 italiane e si concluderà alle ore 11.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo del percorso di avvicinamento della MotoGP alla nuova stagione. Buon divertimento!