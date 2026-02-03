LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Bezzecchi per avvicinarsi a Marquez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata – La cronaca del Day-1

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e penultima giornata dei test pre-stagionali di Sepang (Malesia) riservati alla MotoGP. Entriamo ufficialmente nel vivo del primo passo ufficiale della nuova stagione che ci condurrà fino all’esordio del Mondiale di MotoGP 2026 del Gran Premio di Thailandia. I test di Sepang si concluderanno nella giornata di domani per 24 ore complessive di lavoro in pista.

Quale sarà il programma della giornata? Il Day-2 dei test sulla pista malese scatterà alle ore 03.00 italiane (le ore 10.00 locali) e si concluderà alle ore 11.00. Come accaduto ieri ci sarà anche una breve pausa pranzo tra le ore 06.00 e le 06.20. Altre 8 ore di lavoro al giorno per team e piloti per capire se quanto visto ieri sarà confermato o meno. Ovviamente il programma di lavoro proseguirà in base alle necessità dei team, con i primi spunti che si sono già visti in maniera evidente.

Cosa ci ha detto il Day-1 disputato ieri? La prima notizia, se così si può dire, è che davanti a tutti c’è sempre lui, Marc Marquez (Ducati Factory). Il campione del mondo in carica infatti ha fatto segnare un ottimo 1:57.018 con 256 millesimi di vantaggio su Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) mentre è terzo Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3) a 277. Quarta posizione per Alex Marquez (Ducati Gresini) a 469 millesimi dal fratello, quinta per Marco Bezzecchi (Aprilia) a 506 millesimi mentre è sesto Luca Marini (Honda HRC) a 551. Ottava posizione per Pecco Bagnaia (Ducati Factory) a 702 millesimi davanti ad un acciaccato (si è rotto un dito della mano per una caduta in curva 5 nelle prime fasi del Day-1) Fabio Quartararo (Yamaha), mentre completa la top10 Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46) a 1.050.

La seconda e penultima giornata dei test di Sepang prenderà il via alle ore 03.00 italiane e si concluderà alle ore 11.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo del percorso di avvicinamento della MotoGP alla nuova stagione. Buon divertimento!