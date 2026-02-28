LIVE Moto3, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Guido Pini cerca la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto3. Sul circuito di Buriram, ci si aspetta una gara particolarmente lottata in cui la gestione delle gomme sarà fondamentale nelle ultime battute. Minima cilindrata in cui anche l’effetto scia potrebbe essere un fattore.

David Almansa ha dominato la scena e fatto il vuoto nelle qualifiche. Terza pole position in carriera (dopo le due dell’anno scorso) per il ventenne spagnolo del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, che si conferma a questo punto il favorito principale in vista della gara al Chang International Circuit.

Almansa ha sbriciolato il precedente record del tracciato stabilito un anno fa da Josè Antonio Rueda in 1’40″350, effettuando un time-attack da urlo in 1’40″088 e rifilando distacchi impressionanti al resto della concorrenza. Prima fila in griglia completata dai connazionali iberici Alvaro Carpe e Adrian Fernandez a 430 e 605 millesimi dalla vetta.

Qualifica discreta per il migliore degli azzurri Guido Pini (Leopard Racing), 9° a 1.231, mentre sono usciti di scena in Q1 gli altri italiani Matteo Bertelle 21° e Nicola Carraro 24°. Tra le fila azzurre si spera soprattutto nel centauro del Leopard Racing, per aspirare alle posizioni di vertice e cercare di lasciare il segno in una categoria in cui gli spagnoli sono egemoni.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto3: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il tutto avrà inizio a partire dalle ore 06:00 italiane, ovvero le 12:00 locali. I piloti dovranno affrontare 19 giri e ci si aspetta un confronto serrato dal primo metro. Buon divertimento!