Giorgio Piola e Biagio Maglienti ci portano dietro le quinte delle nuove monoposto di Formula 1 2026, svelando i primi segreti tecnici emersi dai test a porte chiuse della scorsa settimana. Quasi tutte le squadre hanno già presentato ufficialmente le loro nuove F1, e noi abbiamo raccolto immagini, indiscrezioni e dettagli tecnici per analizzare cosa è cambiato davvero con il nuovo regolamento. Grazie anche alle straordinarie illustrazioni di Giorgio Piola, in questa puntata vi mostriamo: cosa si è visto nei primi test 2026 le soluzioni aerodinamiche più interessanti dettagli inediti mai raccontati finora le prime differenze tra i progetti delle varie squadre Un’analisi imperdibile per chi vuole capire come saranno le Formula 1 del futuro