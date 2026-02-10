LIVE Errani/Paolini-Eikeri/Jiang, WTA Doha 2026 in DIRETTA: due partite in un giorno per Jasmine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo match al Master 1000 di doppio in quel di Doha della coppia tricolore composta da Jasmine Paolini e Sara Errani, detentrici del titolo ottenuto lo scorso anno, che se la vedranno al loro debutto contro Ulrikke Eikeri e Xinyu Jiang. Le sfidanti della coppia azzurra testa di serie numero 1 del torneo hanno sconfitto nel loro primo turno Al Naimi e Jacquemot con il punteggio finale di 6-1 6-1. Dunque le avversarie delle italiane sono già rodate e questo fattore non è assolutamente da sottovalutare in quanto diverse volte rende i debutti più difficili di quello che risultano sulla carta. Lasciando spazio in numerose occasioni anche a sorprese. Circostanza che le teste di serie conoscono comunque molto bene.

La toscana affronterà questa partita dopo aver giocato il suo singolare. Chissà che questo non possa incidere in qualche modo sulla sua tenuta fisica e mentale. La classe ’96 è comunque al suo esordio nel torneo e quindi essendo alle fasi iniziali si suppone che il fattore stanchezza possa essere comunque ancora ben gestibile. La nativa di Castelnuovo di Garfagnana è ormai anche abituata a giocare sia singolare che doppio nella settimana del torneo. Questo ha suscitato un dibattito discusso da un po’ di tempo dove ci si chiede ”se l’azzurra non avesse giocato il doppio chissà se avrebbe avuto un maggior performance nel singolare”. Discorso che in realtà potrebbe essere anche visto come l’esatto contrario. Forse proprio il doppio ne ha migliorato le prestazioni sottorete e alcuni colpi con i quali riesce diverse volte a sorprendere le avversarie.

La coppia che le italiane affronteranno dall’altra parte della rete non è in realtà un duo dove le due giocatrici hanno diverso trascorso di esperienza insieme. La loro collaborazione è infatti recente. Eikeri e Jiang sono entrambe esperte della disciplina del doppio. Occupano rispettivamente la 37esima e 29esima posizione del ranking WTA di questa specialità. La norvegese che nel palmarès detiene 4 titoli di doppio, ha un gioco prettamente vario. Il suo punto di forza è la rapidità sottorete con la quale spesso si fa trovare nella giusta posizione per mettere pressione alle avversarie. Jiang dimostra invece le sue migliori qualità da fondo, è brava nell’aprire il campo alla sua compagna di doppio trovando angoli spesso insidiosi per le avversarie. Tatticamente non sono semplici da affrontare.

Proprio il fattore sorpresa, riferito a una coppia non ancora conosciuta che si è formata recentemente ma potenzialmente pericolosa, potrebbe spiazzare le azzurre che non dovranno prendere questo impegno sotto gamba. Le campionesse dello scorso anno però non hanno bisogno di presentazioni. Non solo negli ultimi anni sono una delle coppie più vincenti nel panorama mondiale. Hanno un’affiatamento e un’intesa che unito alla loro gestione tattica del match ne fanno una coppia difficilissima da battere. Attualmente al numero 5 del ranking di doppio vengono però da un periodo non proprio positivo. È stata una sorpresa la loro eliminazione al secondo turno per mano di Birrell e Gibson nel primo Grand Slam stagionale in Australia. Le portacolori del bel paese hanno quindi tutte le buone intenzioni di ribaltare una stagione non iniziata nel migliore dei modi.

Il tabellone delle azzurre presenta diversi ostacoli ai quali bisogna prestare attenzione. Nell’eventualità di una vittoria troverebbero ai quarti la coppia testa di serie numero 7 del torneo Bucsa/Melichar-Martinez o Siegemund/Zvonareva. Tutte avversarie sulla carta insidiose ed esperte nel doppio. Nell’ipotetica semifinale potrebbero incrociare Hsieh e Ostapenko. Due tra le giocatrici più in forma in questa specialità. Non sarà semplice ripetere il successo della scorsa annata. Paolini ed Errani dovranno trovare quel ”click” di svolta a prestazioni recentemente un po’ sotto tono. Il sedicesimo di finale di Jasmine Paolini e Sara Errani opposte a Ulrikke Eikeri e Xinyu Jiang sarà il primo match nel campo 4 e si terrà non prima delle 12:30 ora italiana. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra DIRETTA LIVE testuale, vi aspettiamo!