A che ora la combinata nordica domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 19 febbraio, programma, streaming (titolo) Andrea Ziglio

Si conclude il programma olimpico a Milano Cortina 2026 della combinata nordica con la prova a squadre sul trampolino grande. Finora è stato un dominio norvegese con il doppio oro sia dal trampolino piccolo sia da quello grande di Jens Luraas Oftebro.

L’Italia proverà ad ottenere il miglior piazzamento possibile dopo che nella gara dal trampolino grande il migliore era stato Aaron Kostner al diciottesimo posto. Ventitreesimo, invece, Samuel Costa e appena dietro di lui ha concluso Alessandro Pittin.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming della prova a squadre su trampolino grande di combinata nordica alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La competizione verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max (segmento di salto anche su Eurosport 1 e DAZN); in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA COMBINATA NORDICA ALLE OLIMPIADI

Giovedì 18 febbraio

10.00 Segmento di salto su trampolino grande prova a squadre – Eventuale diretta tv su Rai 2

14.00 Segmento di fondo 10 km prova a squadre – Eventuale diretta su Rai 2

PROGRAMMA COMBINATA NORDICA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (da capire eventuale contemporaneità con altri eventi)

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; segmento di salto anche su Eurosport 1 e DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.