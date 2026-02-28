LIVE Cobolli-Tiafoe, ATP Acapulco 2026 in DIRETTA: il romano si gioca il trofeo nella notte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio Cobolli e Frances Tiafoe, partita valevole per la finale dell‘ATP 500 di Acapulco 2026. In Messico l’italiano si gioca il primo trofeo della propria stagione ed il terzo titolo della carriera.

La stagione di Cobolli non è iniziata nel migliore dei modi. Dopo aver partecipato alla United Cup, dove ha ottenuto una vittoria ed una sconfitta, il romano ha ottenuto tre sconfitte consecutive contro Arthur Fery (Australian Open), Flavio Cobolli (Montpellier) e Pinnington Jones (Dallas).

L’azzurro ha ritrovato fiducia a Delray Beach, dove ha sconfitto Terence Atmane e Coleman Wong prima di arrendersi a Sebastian Korda nei quarti di finale. Ad Acapulco Cobolli ha superato Rodrigo Pachecho Mendez (7-6, 7-6), Dalibor Svrcina (6-4, 6-4), Yibing Wu (7-6, 6-1) e Miomir Kecmanovic (7-6, 3-6, 6-4).

Nell’ultimo atto del torneo messicano Cobolli affronterà la testa di serie numero 8 del seeding. In questa settimana Tiafoe ha battuto Nuno Borges (6-4, 6-4), Aleksandar Kovacevic (6-4, 3-6, 7-6), Mattia Bellucci (6-3, 6-4) e Brandon Nakashima (3-6, 7-6, 6-4). In stagione l’americano ha già ottenuto i quarti di finale a Delray Beach dov’è stato sconfitto in tre set .

Tiafoe è in vantaggio per 2-0 nei precedenti con Cobolli a cui non ha mai concesso neppure un set. La finale è in programma per le 21.00 locali, le 4.00 italiane. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Cobolli-Tiafoe con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!