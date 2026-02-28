Dove vedere in tv Cobolli-Tiafoe, ATP Acapulco 2026: orario finale, programma, streaming

Flavio Cobolli sembra aver cambiato marcia dopo un avvio di stagione negativo e si appresta a disputare nella notte italiana tra sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo la finale dell’ATP 500 di Acapulco 2026. L’azzurro sfiderà lo statunitense Frances Tiafoe, n.8 del seeding e n.28 al mondo, per un confronto che si preannuncia abbastanza complicato.

Il 23enne romano, che ha avuto la meglio sul serbo Miomir Kecmanovic in semifinale, proverà a conquistare il terzo titolo della carriera nel circuito maggiore (il secondo in un evento ATP 500 dopo Amburgo 2025). Un eventuale successo su Tiafoe, dopo aver perso i primi due scontri diretti ufficiali senza aver mai vinto neanche un set, consentirebbe a Cobolli di aggiornare il best ranking balzando al 15° posto della classifica mondiale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Tiafoe, finale dell’ATP 500 di Acapulco. La partita verrà trasmessa integralmente in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-TIAFOE ATP ACAPULCO 2026

Domenica 1° marzo

Estadio – Inizio alle ore 1.30 italiane

Erler/Galloway vs Melo/Zverev (finale doppio)

A seguire, ma non prima delle 4.00

Flavio Cobolli vs Frances Tiafoe

PROGRAMMA COBOLLI-TIAFOE ATP ACAPULCO 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.