ATP Delray Beach 2026, Cobolli affronterà Korda in semifinale. Fuori Fritz, avanza Tien

Si sono delineate le semifinali dell’ATP 250 di Delray Beach. Dopo un inizio di stazione sicuramente sottotono, Flavio Cobolli si è finalmente ritrovato sul cemento della Florida, riuscendo a spingersi tra i migliori quattro del torneo. Nei quarti di finale il romano ha superato in tre set Cameron Wong, rappresentante di Hong Kong, con il punteggio di 7-5 6-7 6-2 dopo una battaglia di due ore e quattordici minuti di gioco.

In semifinale Cobolli affronterà Sebastian Korda, che ha ottenuto una splendida vittoria in rimonta contro il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero due. Lo statunitense, infatti, ha perso il primo set per 6-4, ma ha dominato nei due successivi parziale, imponendosi in entrambi i set per 6-2.

La parte alta del tabellone è completamente dominata dai tennisti di casa ed infatti erano ben due i derby americani nei quarti. Il più atteso era quello tra Taylor Fritz e Tommy Paul ed è stato vinto da quest’ultimo. Il numero ventiquattro del mondo si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3 in appena un’ora e sedici minuti di gioco.

Decisamente diverso l’andamento dell’altra sfida tutta a stelle e strisce. Infatti ci sono volute due ore e diciannove minuti a Learner Tien per battere il connazionale Frances Tiafoe. Una conferma per il giovane statunitense, arrivato nei quarti di finale agli ultimi Australian Open, che ha vinto con il punteggio di 7-6 3-6 7-5.

RISULTATI ATP DELRAY BEACH 2026

Cobolli (Ita) b. Wong (Hgk) 7-5 6-7 6-2

Korda (Usa) b. Ruud (Nor) 4-6 6-2 6-2

Tien (Usa) b. Tiafoe (Usa) 7-6 3-6 7-5

Paul (Usa) b. Fritz (Usa) 6-4 6-3