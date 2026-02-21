Flavio Cobolli consolida la top20. Quante posizioni può guadagnare a Delray Beach nel ranking ATP

Flavio Cobolli ha conservato saldamente il ventesimo posto nel ranking ATP grazie alla semifinale raggiunta nel torneo ATP 250 di Delray Beach, ma ora l’obiettivo è quello di scalare ulteriormente la classifica internazionale e rafforzare il proprio status di top-20 al mondo. Per scalare un gradino sarà però obbligato a vincere l’evento in corso di svolgimento sul cemento della località statunitense, altrimenti dovrà accontentarsi dell’attuale piazzamento in graduatoria.

Dopo aver regolato il francese Terence Atmane e Coleman Wong da Hong Kong, il tennista italiano se la dovrà vedere con il padrone di casa Sebastian Korda, che è invece riuscito nell’impresa di rimontare il più quotato norvegese Casper Ruud. L’azzurro scenderà in campo stasera (secondo match dalle ore 18.30 e non prima delle ore 21.00) e in caso di vittoria se la dovrà vedere in finale contro il vincente del confronto tra gli altri americani Tommy Paul e Learner Tien nella giornata di domenica 22 febbraio.

Flavio Cobolli è attualmente 20mo nel ranking ATP con 2.030 punti all’attivo e in caso di qualificazione alla finale si isserebbe a quota 2.095, ma non cambierebbe il proprio piazzamento. Se dovesse alzare al cielo il trofeo, il 23enne volerebbe a quota 2.180 punti e diventerebbe così il nuovo numero 19, visto che supererebbe di dieci lunghezze l’argentino Francisco Cerundolo. Il romano si metterebbe in scia al russo Andrey Rublev (2.210), mentre sarebbero ancora lontani il danese Holger Rune (2.340), il russo Karen Khachanov (2.450), il britannico Jack Draper e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (2.470).

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI

Ranking ATP al 16 febbraio: 20mo con 1.955 punti.

Ranking ATP virtuale con la semifinale a Delray Beach: 20mo con 2.030 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Delray Beach: 20mo con 2.095 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Delray Beach: 19mo con 2.180 punti.