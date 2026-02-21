Dove vedere in tv Cobolli-Korda, ATP Delray Beach 2026: orario semifinale, programma, streaming

Flavio Cobolli affronterà Sebastian Korda nella semifinale del torneo ATP 250 di Delray Beach: l’appuntamento è per sabato 21 febbraio, sarà il secondo match dalle ore 18.30 e non incomincerà prima delle ore 21.00. Ad aprire il programma sul Campo Centrale sarà la semifinale di doppio tutta statunitense tra Kittay/Seggerman e Cash/Tracy, poi toccherà al tennista italiano affrontare il padrone di casa sul cemento americano nel corso della prima serata.

Il 23enne, numero 20 del mondo e terza testa di serie del seeding, se la dovrà vedere con il 25enne, numero 50 del ranking ATP. Si preannuncia un confronto impegnativo per il romano, che concede al rivale ben tredici centimetri in termini di altezza (183 contro 196) e che ha perso i due precedenti giocati sul circuito maggiore, andati entrambi in scena nel 2024: primo turno degli Internazionali d’Italia (7-6, 4-6, 6-4) e finale dell’ATP 500 di Washington (4-6, 6-2, 6-0).

Flavio Cobolli si presenterà all’appuntamento dopo aver sconfitto il francese Terence Atmane in due set e dopo aver faticato di più con Coleman Wong di Hong Hong, perdendo il secondo parziale al tie-break e poi dominando la terza frazione. L’azzurro ha ben reagito dopo i ko rimediati all’esordio tra Australian Open, Montpellier, Dallas e ora punta a un exploit. Sebastian Korda ha invece firmato il colpaccio ai quarti, battendo in rimonta il più quotato norvegese Casper Ruud, dopo aver superato i connazionali McDonald e Michelsen.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Flavio Cobolli-Sebastian Korda, semifinale del torneo ATP 250 di Delray Beach. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206) per gli abbonati; prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Delray Beach sono sei ore indietro rispetto a noi).

QUANDO COBOLLI-KORDA, SEMIFINALE DELRAY BEACH

Sabato 21 febbraio

Secondo match dalle ore 18.30 e non prima delle ore 21.00 Flavio Cobolli vs Sebastian Korda – Diretta tv su Sky Sport Max

In precedenza, a partire dalle ore 18.30 sul Campo Centrale, si gioca la semifinale di doppio Kittay/Seggerman-Cash/Tracy. Al termine, e non prima delle ore 21.00, toccherà a Cobolli.

PROGRAMMA COBOLLI-KORDA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (canale 206), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.