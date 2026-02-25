L’Italia cambia un giocatore per il World Baseball Classic: rinuncia a un pitcher, individuato il sostituto

Sostituzione nella rosa dell’Italia che affronterà il World Baseball Classic, prestigioso torneo internazionale che scatterà il prossimo 5 marzo. Claudio Scotti è stato selezionato per prendere il posto di Alessandro Ercolani, pitcher dei Pittsburgh Pirates che non potrà prendere parte all’evento a causa di un infortunio al braccio occorso nei giorni scorsi.

Il classe 1998 è un punto fermo della Nazionale Elite già da diversi anni e vanta alcune esperienze tra le fila dei Pittsburgh Pirates e dei New York Mets. Giocatore del Parma Clima nel campionato italiano, ha saltato gli ultimi Europei a causa di un infortunio e ha giocato l’edizione 2023 del Classic, salendo sul monte in occasione della sfida con Cina Taipei.

Claudio Scotti è stato sostituito da Javier Fandiño nella lista dei Designated Pitcher Pools, ovvero i giocatori pronti ad essere utilizzati tra una fase e l’altra o in caso di infortuni degli atleti già selezionati nel periodo di attesa in vista della prima gara del torneo. Il pitcher di Macerata affiancherà Matteo Bocchi, Mattia Sireus, Joe Jacques, Camden Minacci e Jonah Dipoto.