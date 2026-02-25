Baseball, Alberto Mineo: “World Baseball Classic, responsabilità e onore. Contro gli USA? Un sogno giocare con Aldegheri”

Il punto del capitano, nell’Italia che sta affrontando l’Early Camp in preparazione a quello che sarà poi il World Baseball Classic 2025, c’è anche Alberto Mineo: leader della nazionale azzurra del Batti & Corri, che in video conferenza stampa con i media nazionali ha toccato diversi punti.

Incalzato dalle domande dei giornalisti, fra cui anche quelle di OA Sport, il catcher ha detto: “Vestire la maglia della nazionale (esordio nel torneo il prossimo 7 marzo contro il Brasile, nella Pool B, al Daikin Park di Houston) è sempre una responsabilità e un onore. La chiave è sempre la passione, poi serve lavorare tanto, crederci e dare il 100%: Francisco (Cervelli, ndr) ci sta trasmettendo le sue idee, siamo tutti agonisti e non vogliamo fermarci”.

Sui risultati della nazionale, che riparte dal secondo posto ottenuto agli Europei 2025: “Aiutano a coinvolgere sempre più giovani e a diffondere la cultura del baseball, per questo noi dobbiamo sempre puntare in alto”.

Poi un altro pensiero sul World Baseball Classic, dove Mineo ha già fatto parte degli azzurri in passato, che vedrà il roster guidato da Francisco Cervelli avere un’alta concentrazione di giocatori italo-americani militanti nella MLB, senza dimenticare però il lanciatore veronese classe 2001 Samuel Aldegheri: “Con Pasquantino e Mastrobuoni ho giocato, gli altri li ho studiati guardando le loro partite. Sono tra i migliori del mondo, sono ragazzi che vogliono competere e credo saremo per questo tutti sulla lunghezza d’onda. Avrò molto da imparare da tutti. Sam Aldegheri sul monte e io a ricevere contro gli Stati Uniti? Sarebbe la ciliegina, ma pensiamo a una partita per volta”.

Infine una fotografia sul lavorare con una leggenda come Jorge Posada, elemento che oggi fa parte del coaching staff dell’Italia: “Averlo tra noi è bellissimo. Si è presentato con grande disponibilità, già dal primo giorno ci ha dato consigli, ci ha seguito per vedere se riuscivamo a metterli in pratica e ci ha aiutato in tutti i modi. lo sta facendo con tutti. Si percepisce tutta la passione che ci mette”.