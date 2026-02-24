Primo test per l’Italia a Tampa verso il World Baseball Classic

Si è svolto nella tarda serata italiana di ieri il primo dei due confronti che l’Italia utilizza come preparazione al World Baseball Classic 2026. Avversaria una squadra di Minor League dei New York Yankees non meglio specificata. Vale la pena rimarcare che non si tratta ancora dell’Italia che vedremo al WBC, ma di un roster con totale prevalenza di giocatori della nostra Serie A, diversi dei quali avranno comunque modo di vivere il Classic.

In questo primo confronto è arrivata una sconfitta per gli azzurri: si è giocato al Player Development Facility di Tampa, in un confronto nel quale tutti i giocatori sono stati gestiti in maniera attenta, con un numero di lanci sostanzialmente calibrato in modo totale. Non è stato reso noto il risultato finale. Hanno lanciato Bocchi, Quattrini, Palumbo, Sireus, Fandino e Scotti; Guevara ha realizzato u fuoricampo.

Queste le parole di uno dei protagonisti, Jhorjan Guevara, alla FIBS: “Ero molto concentrato ed è stata una bella soddisfazione. Dopo l’inverno e tanti mesi senza giocare è sempre difficile riprendere, ma qui negli Stati Uniti ci stiamo trovando bene. Siamo una squadra molto unita, stiamo lavorando tutti insieme e trovarsi in questi luoghi è qualcosa di straordinario, che ci dà fiducia per andare avanti“.

Mercoledì alle 19:00 italiane, sempre a Tampa, altra sfida con una minors degli Yankees. Nel prosieguo del cammino a stelle e strisce ci sarà anche un confronto con i Paesi Bassi e una quarta sfida contro una minors dei Tampa Bay Rays prima che i chiamati per il World Baseball Classic vadano a Phoenix e gli altri rientrino in Italia.