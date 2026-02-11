Lindsey Vonn operata per la terza volta: com’è andato l’intervento e le impressioni della sciatrice

Lindsey Vonn si è sottoposta a un intervento chirurgico per la terza volta nel giro di quattro giorni presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. La fuoriclasse statunitense era caduta domenica mattina dopo una dozzina di secondi nella discesa libera delle Olimpiadi Invernali, era intervenuto l’elicottero, era stata inizialmente trasferita al nosocomio di Cortina d’Ampezzo e poi ha deciso di recarsi nell’altra struttura veneta insieme allo staff americano.

La 41enne aveva subito un paio di operazioni alla gamba sinistra già in giornata (si era presentata al cancelletto di partenza con il crociato rotto a Crans Montana una settimana prima, è rimasta ricoverata e oggi è finita nuovamente sotto i ferri, come ella stessa ha dichiarato attraverso un post pubblicato sui profili social: “Oggi ho subito il mio terzo intervento ed è stato un successo. Il successo oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa: sto facendo progressi e so che tutto andrà bene“.

Il messaggio è stato corredato da una foto che la ritrae nel letto dell’ospedale, congratulandosi poi con i compagni: “Ringrazio tutto l’incredibile staff medico, gli amici, la mia famiglia, tutti quelli che sono stati al mio fianco e per il tantissimo amore e supporto da parte dalle persone di tutto il mondo. Inoltre, faccio le mie infinite congratulazioni ai miei compagni di squadra e a tutti gli atleti del Team USA che sono là fuori a ispirarmi e a darmi qualcosa per cui tifare“.