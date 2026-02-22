Leonardo Fabbri terzo nel World Indoor Tour, gli americani si fanno sentire a Torun

Leonardo Fabbri ha concluso al terzo posto la gara di getto del peso che ha animato il Meeting di Torun, ultima tappa del World Indoor Tour (livello gol, il massimo circuito internazionale itinerante). Dopo la miglior prestazione mondiale stagionale piazzata settimana scorsa a Stellenbosch (22.50 metri) e dopo aver vinto la tappa gold di Lievin giovedì sera, il Campione d’Europa ha chiuso alle spalle degli statunitensi Joe Kovacs e Roger Steen, che aveva regolato tre giorni fa in Francia.

Il toscano ha spedito l’attrezzo a 21.43 metri in occasione della quarta prova, apice di una serie aperta con 19.95 e poi proseguita con 21.41, 21.20, nullo e chiusa con 21.33. Il 28enne si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio alle spalle dell’argento olimpico di Parigi 2024 (21.92 metri in apertura) e del vice campione del mondo in sala (21.62 al terzo tentativo).

Nuovo passo in avanti verso i Mondiali Indoor, che si disputeranno proprio a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. Prossimi impegni per l’allievo di Paolo Dal Soglio? Il 28enne tornerà in pedana il 25 febbraio a Nehvizdy (Cechia) e successivamente onorerà l’impegno con i Campionati Italiani Assoluti indoor il 27 febbraio al PalaCasali di Ancona.