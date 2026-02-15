Lara Della Mea: “Ho sbagliato sul primo dosso, ma emozione grandissima potermela giocare”

Lara Della Mea ha rischiato di portare all’Italia una doppietta che avrebbe avuto dello spettacolare nello slalom gigante. Soli cinque centesimi l’hanno divisa dal podio, e dal clamoroso doppio ex aequo Stjernesund-Hector. Ma questa rimane una delle più belle gare della sua carriera, con la speranza di vederla ancora a questi livelli nel breve.

Molto sintetiche le dichiarazioni dell’italiana in Rai: “Purtroppo ho sbagliato sul primo dosso, ma comunque è stata un’emozione grandissima essere qua e potermela giocare. Faccio i complimenti a Federica“.

Il riferimento è alle imperfezioni arrivate nella primissima parte per Della Mea, che però nel resto del percorso è riuscita a recuperare mirabilmente 11 posizioni, approfittando del fatto che in tantissime si trovavano a un proverbiale tiro di schioppo l’una dall’altra.

Una giornata, insomma, che l’Italia non deve ricordare solo per lo splendido oro di Federica Brignone, ma perché dietro c’è anche un’altra gigantista di grande livello in grado di fornire risposte quando conta. Per la classe 1999 di Tarvisio stanno arrivando i momenti migliori della carriera.