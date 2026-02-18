Lara Della Mea: “Buon atteggiamento, ma non ho trovato il feeling. Olimpiade, mi porterò sempre dietro il ricordo bellissimo”

Tredicesimo posto: è così che si chiudono le Olimpiadi di Lara Della Mea. Per la quarta dello slalom gigante a Milano Cortina 2026 arriva un piazzamento comunque di discreto rilievo, su un tracciato peraltro non suo, nello slalom che la vede finire con lo stesso tempo di Martina Peterlini.

Queste le parole della friulana alla Rai: “Non è la pista che fa per me. Son partita con un buon atteggiamento, ma non ho trovato il feeling fin da subito e non ho interpretato per niente bene la manche, non sono riuscita ad adattarmi“.

E sul ricordo di queste Olimpiadi: “Sicuramente mi porterò un ricordo bellissimo di questa Olimpiade, me lo porterò sempre dietro. E’ stato emozionante, magari il risultato non è stato quello che speravo, però mi sono divertita ed è stata veramente bella“.

Due parole anche su quanto accaduto alla tedesca Lara Duerr, fuori dopo una porta della seconda manche: “Sicuramente non è facile rimanere focalizzati, ma può succedere. Lo sport, e soprattutto lo slalom, è così, nello slalom si tratta di centimetri, millimetri, può succedere“.

Infine l’inevitabile, Mikaela Shiffrin: “Queste sono le sue condizioni, quando può spingere la differenza l’ha fatta vedere in quasi tutte le gare. Bisogna solo imparare tanto da lei“.