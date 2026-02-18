Mikaela Shiffrin torna campionessa olimpica di slalom dopo 12 anni! Due azzurre nelle 15

Dodici anni dopo Mikaela Shiffrin torna a vincere lo slalom olimpico. Proprio all’ultima occasione a Milano Cortina 2026, la campionessa americana riesce a conquistare quella medaglia d’oro che finora le era sempre sfuggita in questi Giochi. Si tratta del terzo titolo olimpico in carriera per Shiffrin, che aveva vinto proprio tra i pali stretti a Sochi 2014 e poi quattro anni dopo in gigante a PyeongChang.

Una supremazia schiacciante quella di Shiffrin quest’oggi. L’americana aveva già ipotecato la vittoria con una strepitosa prima manche, ma nella seconda ha comunque spinto, evitando di finire come nella prova della combinata a squadre, dove si era completamente bloccata. Un successo arrivato con distacchi abissali su tutte le avversarie.

Quella pressione che invece non sono riuscite a reggere la tedesca Lena Duerr e la svedese Cornelia Oehlund, rispettivamente seconda e terza a metà gara. Duerr ha addirittura inforcato appena dopo una porta, gettando nuovamente al vento una possibilità di medaglia come in gigante, mentre Oehlund ha sbagliato gravemente e si è completamente fermata per poi inforcare successivamente.

Medaglia d’argento per Camille Rast, che vince la “gara delle altre”. La svizzera ha infatti concluso al secondo posto ad un secondo e mezzo dalla vetta. Sul podio sale anche la svedese Anna Swenn Larsson (+1.71), che ha preceduto la svizzera Wendy Holdener (+1.93) e l’austriaca Katharina Truppe (+2.00), risalita di cinque posizioni nella seconda manche.

Sesta l’austriaca Katharina Huber (+2.08) davanti alla svizzera Melanie Meillard (+2.15) e all’americana Paula Moltzan (+2.19), che deve davvero recriminare per una bruttissima prima manche, visto che nella seconda ha recuperato ben venti posizioni. Nona la tedesca Emma Aicher (+2.49), mentre completano la Top-10 l’albanese Lara Colturi e la francese Caitlin McFarlane, decime a pari merito (+2.68).

Stesso distacco anche per le due azzurre arrivate al traguardo (+3.03). Martina Peterlini, brava a risalire dieci posizioni, e Lara Della Mea concludono entrambe in tredicesima posizione. Un pendio che non ha aiutato le caratteristiche delle due italiane, che speravano anche in una tracciatura un po’ diversa.

Con lo slalom femminile è terminata l’Olimpiade di Milano Cortina 2026 per lo sci alpino. L’Italia chiude i suoi Giochi con ben cinque medaglie, dove spicca il meraviglioso doppio oro in superG e gigante di Federica Brignone. Splendide anche le due medaglie nella prima giornata in discesa libera con l’argento di Giovanni Franzoni e il bronzo di Dominik Paris. Anche Sofia Goggia si conferma nuovamente sul podio olimpico, con il bronzo sempre conquistato in discesa.

Un’Olimpiade sicuramente positiva e che poteva essere ancora più ricca per i colori azzurri, considerando soprattutto la combinata a squadre maschile (Italia prima dopo la discesa), l’uscita di Sofia Goggia in superG (era lanciatissima verso una probabile vittoria) e anche la medaglia sfumata per pochissimi centesimi di Lara Della Mea in gigante.