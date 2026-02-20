La Ferrari non si nasconde più: Leclerc primo con margine nell’ultima giornata di Test a Sakhir!

La Ferrari svela in extremis le sue carte e realizza per distacco la miglior prestazione assoluta dell’intera pre-season sulla pista di Sakhir in occasione dell’ultima giornata dei Test ufficiali F1 in vista del Mondiale 2026. Charles Leclerc è stato il grande protagonista della giornata odierna, percorrendo oltre 130 giri complessivi ed effettuando delle simulazioni molto interessanti al volante della SF-26.

Il monegasco della Ferrari, dopo aver lavorato soprattutto nella sessione mattutina sul passo gara facendo dei long-run veloci e consistenti in condizioni di grande caldo (temperatura dell’asfalto sui 45°C), si è scatenato nel tardo pomeriggio sotto i riflettori del Bahrain International Circuit provando diversi time-attack e spingendosi addirittura sotto il muro dell’1:32.

Leclerc ha fermato il cronometro in 1’31″992 con gomme C4, rifilando dei distacchi abissali al resto della concorrenza. Il primo degli inseguitori in classifica è infatti Lando Norris con la McLaren a 879 millesimi dalla vetta, ma con una mescola di svantaggio (C3) rispetto al nativo del Principato e senza andare alla ricerca della performance pura nel momento in cui la pista era più prestazionale.

Buon lavoro nella sessione pomeridiana anche per Max Verstappen, terzo con la Red Bull a 1.117 ottenendo il suo miglior giro con gomme prototipo proprio come George Russell, 4° con la Mercedes a 1.205 dopo il problema tecnico alla W17 che aveva fermato il suo compagno di squadra Kimi Antonelli in mattinata. Grande equilibrio e tanta incertezza nel midfield, mentre Aston Martin si lecca le ferite al termine di una giornata in cui Lance Stroll ha totalizzato appena 6 giri senza mettere a referto neanche un tempo dopo le problematiche di ieri alla power unit Honda.

CLASSIFICA DAY-3 TEST SAKHIR F1 2026

1 Charles Leclerc Ferrari 1:31.992

2 Lando Norris McLaren +0.879

3 Max Verstappen Red Bull Racing +1.117

4 George Russell Mercedes +1.205

5 Pierre Gasly Alpine +1.429

6 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.495

7 Gabriel Bortoleto Audi +1.763

8 Kimi Antonelli Mercedes +1.924

9 Arvid Lindblad Racing Bulls +2.157

10 Carlos Sainz Williams +2.350

11 Oscar Piastri McLaren +2.360

12 Esteban Ocon Haas F1 Team +2.502

13 Isack Hadjar Red Bull Racing +2.519

14 Valtteri Bottas Cadillac +3.298

15 Nico Hulkenberg Audi +4.027

16 Sergio Perez Cadillac +8.850