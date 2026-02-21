La Ferrari brilla nei Test in Bahrain e chiude un’ottima pre-season, ma i rivali si nascondono…

La Ferrari esce dall’ultima finestra di test in Bahrain con un cauto ottimismo, dopo aver realizzato la miglior prestazione assoluta dell’intera pre-season con Charles Leclerc in 1’31″992 sulla pista di Sakhir. Il monegasco della Rossa ha potuto esplorare i limiti della SF-26 sul giro secco, effettuando diversi time-attack con pneumatici di mescola C3 e C4 nel corso della sessione pomeridiana della giornata conclusiva di prove.

Il nativo del Principato ha inflitto dei distacchi pesanti alla concorrenza, con la McLaren di Lando Norris che paga otto decimi e la Red Bull di Verstappen oltre un secondo proprio come la Mercedes di George Russell, ma questi gap in realtà sono poco indicativi perché, chi più chi meno, tutti gli altri top team non hanno svelato appieno il massimo potenziale delle rispettive vetture.

La Scuderia di Maranello può comunque ritenersi soddisfatta per la base di partenza in vista della nuova stagione, avendo raccolto dati incoraggianti a livello di performance (soprattutto nella simulazione di gara effettuata ieri da Leclerc) e anche sul fronte dell’affidabilità per quanto riguarda la power unit. Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno percorso nel complesso quasi 6200 chilometri al volante della SF-26, consentendo agli ingegneri della casa emiliana di valutare la solidità della vettura verso il Gran Premio d’Australia che aprirà tra due settimane il Mondiale.

“La prestazione è relativa, perché alla fine non conosciamo né quantitativi di benzina, né le mappature degli avversari. Sappiamo solo le gomme. Abbiamo fatto il miglior tempo qui, ma non ha nulla a che vedere con quello che accadrà tra 2 settimane a Melbourne. Per cui non dobbiamo trarre conclusioni“, il bilancio finale del team principal Frederic Vasseur.