Frederic Vasseur predica calma: “La prestazione è relativa in Bahrain, non bisogna trarre conclusioni”

Dopo un inverno carico di attese e discussioni, i test pre-stagionali di F1 consegnano una Ferrari complessivamente soddisfatta. Il miglior tempo assoluto, firmato da Charles Leclerc nell’ultima giornata, rappresenta solo una parte del quadro: ciò che a Maranello viene valutato con maggiore attenzione è la solidità mostrata dalla vettura, capace di affrontare l’intera settimana con pochi intoppi e rispettando quasi sempre il programma di lavoro previsto.

Sul piano tecnico, la Rossa non è passata inosservata. Soluzioni come il flap posizionato dietro il terminale di scarico e la particolare ala posteriore, capace di ribaltarsi, hanno attirato l’attenzione del paddock e lasciato intendere come il progetto sia stato affrontato con creatività e coraggio. Un’impressione rafforzata anche dai commenti dei rivali, che in più occasioni hanno indicato la scuderia del Cavallino Rampante tra le possibili protagoniste della stagione, al pari della Mercedes.

Le prime risposte definitive arriveranno però solo con il cronometro in mano, nel weekend inaugurale del Mondiale. Fino ad allora, l’ambiente resta prudente, come ribadito dal Team Principal, Frederic Vasseur, al termine dei test, nell’intervista concessa a Sky Sport.

“Finora è andato tutto bene“, ha spiegato Vasseur. “Dobbiamo tenere a mente che l’obiettivo della settimana era quello di accumulare tanti chilometri, raccogliere tanti dati e iniziare a preparare la stagione su basi solide. In questo senso possiamo dire che gli obiettivi sono stati centrati e che abbiamo una discreta affidabilità. La prestazione è relativa perché alla fine non conosciamo il livello di carburante degli altri, non conosciamo le mappature dei motori e sappiamo che alcuni non hanno usato determinati tipi di gomme“.

Una linea di basso profilo coerente con quella mantenuta per tutto l’inverno: “Abbiamo il tempo più veloce qui ma non ha niente a che vedere con quello che accadrà tra due settimane a Melbourne, per cui non dobbiamo trarre conclusioni“, ha aggiunto l’ingegnere francese, invitando a non lasciarsi trascinare dall’entusiasmo.

Prima di chiudere, però, Vasseur ha voluto rivolgersi direttamente ai tifosi, concedendosi una breve battuta in italiano: “Grazie mille per il vostro supporto e per la passione. Grazie mille“. Un messaggio semplice, che riassume bene il clima di cauta fiducia con cui la Ferrari si avvicina all’inizio della nuova stagione.