Kimi Antonelli: “Mercedes bella da guidare, ma abbiamo ancora tanto lavoro su questa macchina”

Il primo banco di prova stagionale della F1, andato in scena sul tracciato di Circuito Internazionale del Bahrain a Sakhir, ha consegnato una certezza: la Mercedes c’è, e il volto in copertina è quello di Andrea Kimi Antonelli.

Il giovane pilota bolognese ha chiuso al comando la terza giornata di test pre-stagionali, firmando un 1’33”669 che gli ha permesso di precedere il compagno di squadra George Russell. Un risultato significativo non solo per il tempo in sé, ma per la risposta complessiva della monoposto dopo le difficoltà emerse nella giornata precedente.

La Mercedes ha completato 127 giri totali, un dato che restituisce solidità al lavoro del team e che pesa più dei riscontri cronometrici, destinati fisiologicamente a migliorare nei prossimi test. Antonelli, subentrato al volante nella sessione pomeridiana, ha mostrato subito confidenza con la nuova vettura 2026, descrivendone le caratteristiche con lucidità tecnica e maturità sorprendente.

“L’auto è più leggera, è un po’ più corta della precedente, è più agile“, ha spiegato l’italiano al termine della sessione. Entrando nel dettaglio del comportamento in pista, ha aggiunto: “A bassa velocità, la sensazione è piuttosto piacevole perché si percepisce davvero che la macchina sia più maneggevole. Anche il cambio di direzione nelle curve 6 e 7 a Sakhir rende la vettura molto più veloce rispetto all’anno scorso“.

Non manca però uno sguardo realistico sui limiti ancora presenti: “La velocità è un po’ inferiore. Ma la macchina è piuttosto piacevole da guidare”. Il lavoro, infatti, è tutt’altro che concluso. Antonelli è consapevole che i prossimi giorni saranno cruciali per completare la comprensione del pacchetto tecnico, soprattutto sul fronte gestione gomme e power unit, in vista della seconda finestra di test in Bahrain (18-20 febbraio): “Sulla power unit, è molto diverso. La prossima settimana cercherò di lavorare sui long run, perché oggi con la C1 non ho fatto un gran lavoro nella gestione delle gomme“.

Il focus sarà totale, senza trascurare alcun aspetto della performance: “Cercherò di lavorare a 360 gradi, e di concentrarmi sul giro singolo. Perché oggi sono stati i miei primi tre time-attack“. Un dettaglio che racconta quanto margine di crescita ci sia ancora: “Non abbiamo potuto farlo prima. Ma cercherò di lavorare a 360 gradi e di sperimentare tutti gli scenari possibili“. Lo sguardo è già rivolto al debutto stagionale: “Melbourne è alle porte e sarà importante“, ha concluso Antonelli.