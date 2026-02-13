F1, George Russell svetta a metà della terza giornata di test a Sakhir. Hamilton davanti a Verstappen

Calato il sipario sulla prima parte della terza e ultima giornata di questa prima finestra di test per la F1 in Bahrain. Sul tracciato di Sakhir si è esaurito il primo slot temporale nel quale le scuderie e i piloti hanno fatto il punto della situazione, girando in pista con temperatura in aria e su asfalto abbastanza elevate.

Dopo i problemi dei giorni passati, la Mercedes ha risposto presente e l’ha fatto col britannico George Russell. E’ stato il suo miglior tempo con la nuova Freccia d’Argento in 1’33″918, il primo ad abbattere il muro dell’1’34” nel corso di queste prove pre-season. Russell che ha anche effettuato la simulazione di un GP, completando il proprio lavoro con 78 giri all’attivo.

Alle spalle della W17 troviamo la Ferrari di Lewis Hamilton. L’asso nativo di Stevenage ha fatto diverse prove d’assetto, effettuando un’analisi comparativa per comprendere al meglio il funzionamento della SF-26. Lewis si è fermato a 0″291 dalla vetta, completando questa prima parte di test con 69 giri. Alle sue spalle troviamo l’olandese Max Verstappen con la Red Bull (+1″423), che ieri non ha mancato di sottolineare quanto queste nuove monoposto siano di poco gradimento per il loro funzionamento.

A completare la top-5 troviamo un sempre convincente Ollie Bearman con la Haas, distanziato di 2″054, e la McLaren dell’australiano Oscar Piastri (+2″472). Si confermano i grandi problemi dell’Aston Martin, col canadese Lance Stroll in penultima posizione nell’overall a 4″505 dal vertice. Musi lunghi nel team britannico e criticità legate soprattutto al motore Honda.

Verstappen termina quindi l’attività odierna come Russell che passerà la Mercedes a Kimi Antonelli. La speranza è che il bolognese possa completare regolarmente una sessione senza problemi. Ieri Antonelli ha svolto pochissimi minuti prima di un problema tecnico. Il ‘film’ si è ripetuto alla perfezione nella giornata di mercoledì, la prima delle sei in quel di Manama. In Ferrari, invece, proseguirà Hamilton.

CLASSIFICA TEST F1 2026 (DAY-3 PRIMA PARTE)

1 George Russell Mercedes 1:33.918

2 Lewis Hamilton Ferrari +0.291

3 Max Verstappen Red Bull Racing +1.423

4 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.054

5 Oscar Piastri McLaren +2.472

6 Franco Colapinto Alpine +2.956

7 Carlos Sainz Williams +3.268

8 Liam Lawson Racing Bulls +3.320

9 Gabriel Bortoleto Audi +3.618

10 Lance Stroll Aston Martin +4.505

11 Valtteri Bottas Cadillac +4.854