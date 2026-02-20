Jonathan Milan vola all’UAE Tour: “Non posso stare seduto e guardare gli altri velocisti”

Jonathan Milan ha vinto la quinta tappa dell’UAE Tour, bissando il successo ottenuto ieri in questo evento di livello World Tour. L’alfiere della Lidl-Trek si è imposto sul traguardo di Hamdan Bin Mohammed Smart University, sfruttando al meglio il lavoro dei propri compagni e poi prodigandosi in un’azione di forza negli ultimi duecento metri, precedendo il norvegese Erlend Blikra e Matteo Malucelli.

Jonathan Milan ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali della Lidl Trek: “L’anno scorso sono arrivato secondo in questa tappa, quindi sapevo quanto fosse importante affrontare le ultime curve nelle prime posizioni. I miei compagni di squadra hanno gestito molto bene la situazione per tutto il giorno, anche alla fine, quando c’è stato un po’ di caos. Siamo comunque riusciti a restare uniti e loro sono riusciti a posizionarmi in modo che potessi trovare una buona traiettoria per lo sprint“.

Il velocista friulano ha poi proseguito la propria analisi, dando appuntamento all’attesa tappa di domenica, dove potrebbe dare la caccia al tris di successi negli Emirati Arabi Uniti: “Dopo un grande sforzo da parte dei ragazzi durante tutta la giornata, bisogna trovare il modo di portare a casa un risultato. Non posso stare lì seduto a guardare gli altri velocisti, quindi voglio ottenere il miglior risultato possibile per loro. Sono davvero felice di questa vittoria e ho un’altra opportunità nella tappa finale, quindi domenica darò il massimo“.