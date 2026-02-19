LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cinque in fuga, c’è Lorenzo Milesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.50 Caduta in gruppo per Finlay Pickering (Team Jayco AlUla).

10.49 28 gradi sul percorso, al momento non c’è vento.

10.48 150 km al traguardo, 1’12” il vantaggio dei cinque.

10.46 James Knox e Lorenzo Milesi non hanno ottenuto vittorie fra gli élite, con quest’ultimo che, però, ha vinto la crono a squadre d’apertura della Vuelta 2023, vestendo anche la maglia rossa.

10.43 La vittoria più importante appartiene, però, a Georg Steinhauser, che ha alzato le braccia al cielo, sul Passo Brocon, nella diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2024, unico della fuga a resistere al ritorno di Tadej Pogacar.

10.40 Dei fuggitivi il più titolato è Stefan De Bod con 6 vittorie, di cui tre a cronometro.

10.36 Il più giovane in fuga è il nostro Lorenzo Milesi con 23 anni.

10.34 Cresce il vantaggio dei cinque, 35″ il distacco del gruppo.

10.33 Georg Steinhaser è il corridore, presente in fuga, con minor distacco dal leader della generale Tiberi, con 3’36” di svantaggio.

10.30 12″ di vantaggio per i cinque leader, nel gruppo continuano i contrattacchi.

10.29 Stefan de Bod (Modern Adventure Pro Cycling), Lorenzo Milesi (Movistar Team), Patrick Gamper (Jayco AlUla), Georg Steinhauser (EF Education EasyPost) e James Knox (Team Picnic PostNL), sono i cinque corridori che sono al comando.

10.26 Il gruppo torna compatto, ma ci sono attacchi continui.

10:26 Ci provano, anche, Daniel Skerl (Bahrain Victorious) e Simon Dehairs (Alpecin-Premier-Tech).

10.23 Ecco i dieci corridori al comando: Emil Herzog (Red Bull – Bora – hansgroe), Alastair Mackellar (EF Education EasyPost), Rémi Cavagna (Groupama – FDJ United), Tijmen Graat (Team Visma | Lease a Bike), Pavel Novák (Movistar Team), Baptiste Veistroffer (lotto Intermarché), Stefan de Bod (Modern Adventure Pro Cycling), Chris Harper e Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) e Ben O’Connor (Jayco AlUla).

10.17 I tre davanti vengono raggiunti da diversi corridori, sono in dieci al comando.

10.17 Attacco di Tijmen Graat (Team Visma | Lease a Bike), Pavel Novák (Movistar Team) e Baptiste Veistroffer (lotto Intermarché).

10.14 Quella di oggi è la seconda tappa più lunga dell’UAE Tour, la prima è stata affrontata ieri e misurava 183 km.

10.12 Intanto iniziano i primi attacchi in gruppo.

10.11 Nonostante la possibile volata, le probabilità dell’arrivo di una fuga non sono basse. I metri di dislivello sono 2360 e questa sembra essere l’unica occasione per i passisti, vedremo se le squadre dei velocisti lasceranno fare.

10:08 Cees Bol (Decathlon CMA CGM Team), George Bennett (NSN Cycling Team), Fabio Jakobsen (team Picnic PostNL), gli italiani Matteo Malucelli (XDS Astana Team) e Alberto Dainese (Soudal Quick-Step) sono le ruote veloci che potrebbero giocarsi la vittoria con Milan.

10.07 Favorito principale Jonathan Milan (Lidl Trek). L’italiano è il velocista più forte fra gli atleti in corsa, ma la caduta nella prima tappa potrebbe dare dei problemi.

10.05 Inizia ufficialmente la quarta tappa dell’UAE Tour.

10:03 Il percorso odierno misura 182 km e sembra adattarsi alle ruote veloci. Attenzione, però, ai diversi strappi presenti nel tracciato, con l’ultimo che terminerà ai -15 km, e al possibile vento che renderebbe la corsa ancora più complicata.

10:00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa dell’UAE Tour 2026, la Fujairah-Fujairah.

Il percorso odierno è molto movimentato, con la gara che potrebbe prendere diversi risvolti in base a come verrà impostata. Il tracciato prevede diversi strappi, con l’ultimo che terminerà ai -15 km dal traguardo, mentre, la parte finale tenderà sempre a scendere. Tutte queste ascese non sembrano poter impensierire i velocisti, ma con un’azione di squadra si potrebbero fare grossi danni. Un’altra incognita è quella del vento, che se ci dovesse essere renderebbe la corsa dura per tutti, anche per i leader della classifica. Al km 58.6 e 134.6 ci saranno due traguardi volanti, che assegneranno punti validi per la conquista della classifica a punti e della maglia nera.

E’ proprio l’attuale maglia nera il favorito per la vittoria odierna. Jonathan Milan è indubbiamente il velocista più talentuoso fra gli atleti presenti, anche se la caduta nella prima tappa potrebbe aver lasciato i suoi strascichi. L’alfiere della Lidl-Trek potrà contare su Simone Consonni come ultimo uomo, fattore importante per una volata che prospetta il caos. Altri atleti pericolosi sono Cees Bol (Decathlon CMA CGM Team), George Bennett (NSN Cycling Team), Fabio Jakobsen (team Picnic PostNL), gli italiani Matteo Malucelli (XDS Astana Team) e Alberto Dainese (Soudal Quick-Step). Nel caso non arrivasse la volata ma la fuga Luke Plapp (Team Jayco AlUla) e Florian Sénéchal (Alpecin Premier Tech).

Dopo due giornate in cui ci sono stati scossoni nella classifica generale è difficile che oggi i big si diano battaglia, in vista della giornata decisiva di sabato. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) potrebbe, però, buttarsi nella volata, in caso di gruppo scremato dalle ascese precedenti, per recuperare terreno sul leader Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious), vincitore della tappa di ieri.

OA Sport vi offre, quindi, la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa dell’UAE Tour 2026, la Fujairah-Fujairah di 182 km. La partenza è prevista per le ore 10.00. Buon divertimeto!