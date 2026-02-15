Johannes Klaebo scrive la storia delle Olimpiadi Invernali: record solitario di ori. Ma il primato assoluto di Phelps…

Johannes Klaebo è diventato l’atleta più vincente della storia delle Olimpiadi Invernali. Grazie al trionfo nella staffetta maschile sulle nevi della Val di Fiemme, dove ha inscenato un’ultima frazione impeccabile dopo aver ricevuto il miglior testimone possibile dai propri compagni di squadra, il fuoriclasse norvegese ha conquistato la nona medaglia d’oro a cinque cerchi della propria mirabolante carriera.

Il 29enne trionfò in sprint, team sprint e staffetta a PyeongChang 2018; si impose in sprint e team sprint a Pechino 2022; a Milano Cortina 2026 ha dettato legge in 10 km, skiathlon, sprint e staffetta, con la possibilità di aggiungere altri due sigilli tra team sprint e 50 km (ai Mondiali 2025 completò l’en-plein).

Johannes Klaebo ha superato il primato di otto ori nei Giochi su neve e ghiaccio che era detenuto dai suoi tre connazionali a pari merito fino a questa mattina: il biatleta Ole Einar Bjorndalen e i fondisti Bjorn Daehlie e Marit Bjorgen. Lo scandinavo è balzato al secondo posto della classifica generale che considera anche le Olimpiadi estive, raggiungendo altri sei sportivi (tra cui i nuotatori statunitensi Caeleb Dressel e Katie Ledecky, ancora in attività). Al primo posto? Il nuotatore statunitense Michael Phelps, praticamente irraggiungibile con addirittura 23 ori.