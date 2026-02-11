Lisa Vittozzi guarda oltre: “Un po’ delusa, penso che ho ancora delle possibilità”

Lisa Vittozzi non è neppure andata vicina ai posti sul podio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Difficile fin dall’inizio la sua individuale, 4 errori e alla fine 37° posto: decisamente meno rispetto alle ambizioni che lei ha per questa rassegna a cinque cerchi.

Così la sappadina alla Rai su come si sente: “Boh. Un po’ delusa. Non posso però dire di non aver dato il 100%. I bersagli hanno fatto fatica ad andar giù, ho fatto quello che potevo, volevo un altro risultato, ma devo accettarlo e devo andare avanti“.

E poi uno sguardo al futuro: “In questa gara era importante fare lo zero o massimo 1-2 errori. Io ne ho fatti 4, quindi ovviamente ero fuori gara. Ci sono state comunque delle cose positive, mi sono sentita bene sulle sci, penso che ho ancora delle possibilità“.

Per Vittozzi, ora, i tre format di competizione nei quali, a livello individuale, ha conquistato un podio per ciascuno in questa stagione di Coppa del Mondo, oltre ovviamente alla staffetta che due volte ha mandato l’Italia a podio nel corso di quest’annata.