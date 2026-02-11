Dorothea Wierer arrugginita: “Avevo le gambe gonfie, giornata da dimenticare sugli sci”

Un solo errore al poligono, ma tanto è bastato per tenere Dorothea Wierer fuori dal podio. Un quinto posto, il suo, che arriva in una situazione nella quale, in molti casi, nei primi tre posti ci si può arrivare. Invece, almeno per oggi, soddisfazione non c’è: rimane, però, una giornata abbastanza positiva considerate le sue condizioni personali.

Queste, infatti, le parole rilasciate ai microfoni della Rai: “Ovviamente oggi era una giornata un po’ difficile per me, non stavo tanto bene, un po’ di mal di pancia, gambe gonfie. Giornata un po’ così, sono comunque contenta di aver fatto una bella prestazione. Un errore, forse un po’ troppa fretta, ma sono comunque contenta del risultato anche se contano solo le medaglie. Ho cercato comunque di godermela anche se è stata molto dura“.

E poi un’analisi della situazione delle sensazioni: “Sugli sci mi sono sentita molto male. Nei primi due giri male, nel terzo meglio, ma è stata una sofferenza, faticavo a stare in piedi, era molto lucida la pista quindi mi sono irrigidita. Giornata da dimenticare sugli sci e buona al poligono“.

Restano comunque ancora diverse gare, poste su tutto l’arco della rassegna olimpica, per cercare una soddisfazione di peso: tra sprint, inseguimento, mass start e staffetta ci sarà ancora molto materiale per colei che è tra i simboli del biathlon azzurro.