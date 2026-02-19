Italia a medaglia in 10 sport, ma si fa dura per il record degli USA: restano due occasioni…

L’Italia sperava di festeggiare una medaglia in occasione dello storico debutto dello sci alpinismo alle Olimpiadi Invernali, ma le sprint andate in scena sulla parte conclusiva della pista Stelvio di Bormio sono state avare di soddisfazione: Giulia Murada ha raggiunto la finale da lucky loser, ma nel tratto in ascesa dell’atto conclusivo ha pagato dazio e ha faticato alla seconda fase di transizione, chiudendo in quinta posizione (alla vigilia era accreditata, considerando i risultati di Coppa del Mondo).

Per il momento è dunque sfumata la possibilità di conquistare una medaglia nell’undicesimo sport differente a Milano Cortina 2026 (si è anche sperato nella combinata nordica, dove Samuel Costa e Aaron Kostner hanno terminato in quarta piazza la team sprint). Attualmente l’Inno di Mameli è suonato in ben quattro discipline diverse e gli azzurri sono riusciti a salire sul podio a cinque cerchi in ben dieci sport, a dimostrazione un eclettismo e di una polivalenza davvero rimarchevole ai massimi livelli.

Al momento l’Italia occupa il secondo posto nel medagliere con 9 ori, 5 argenti, 12 bronzi (26 allori complessivi). Il computo dettagliato sport per sport è il seguente: biathlon (un oro, un argento, zero bronzi), curling (0-0-1), pattinaggio di figura (0-0-1), sci alpino (2-1-2), sci di fondo (0-0-2), sci freestyle (0-0-1), short track (1-2-0), slittino (2-0-2), snowboard (0-1-2), speed skating (3-0-1).

A Milano Cortina 2026 si gareggia in sedici sport, dunque ce ne sono sei in cui l’Italia non è riuscita ad alzare le braccia al cielo: bob, combinata nordica, hockey ghiaccio, salto con gli sci, sci alpinismo, skeleton. Restano due occasioni per aumentare il numero di discipline in cui è sventolato il tricolore: la staffetta mista di sci alpinismo, dove Alba De Silvestro e Michele Boscacci (marito e moglie) possono fare la differenza anche in virtù dei podi conseguiti negli ultimi mesi in Coppa del Mondo; il bob a 4, dove Patrick Baumgartner sta facendo sognare nelle prove cronometrate e proverà a inserirsi tra i fortissimi tedeschi.

Attenzione a un possibile record: se Baumgartner o De Silvestro/Boscacci dovessero riuscire nell’obiettivo, l’Italia eguaglierebbe il primato di undici sport diversi a medaglia nella stessa edizione dei Giochi firmato dagli USA a PyeongChang 2018! Difficile, ma non impossibile. E se si facesse il doppio colpo, allora la nostra Nazione opererebbe il sorpasso e rappresenterebbe un unicum solitario alle Olimpiadi, rafforzando il proprio status di potenza eclettica in campo internazionale.