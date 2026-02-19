Arianna Fontana aggancia Brignone e Lollobrigida in testa alla classifica dei premi: i soldi guadagnati alle Olimpiadi

Arianna Fontana ha conquistato tre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prima ha contribuito al trionfo della staffetta mista, poi si è meritata l’argento sui 500 metri (la specialità in cui aveva giganteggiato nelle due precedenti edizioni dei Giochi) e ieri sera è salita sul secondo gradino del podio della staffetta femminile, diventando così l’italiana con il maggior numero di allori a cinque cerchi (superato di una lunghezza lo schermitore Edoardo Mangiarotti).

La fuoriclasse valtellinese ha portato a casa il maggior numero di medaglie in questa edizione a cinque cerchi in casa Italia: nessun altro azzurro è riuscito a fare issare il tricolore per più di due volte. Federica Brignone e Francesca Lollobrigida hanno fatto suonare l’Inno di Mameli in due occasioni a testa, diventando le donne copertina rispettivamente di sci alpino (affermazioni in superG e gigante) e speed skating (stoccate su 3000 e 5000 metri).

Brignone e Lollobrigida hanno guadagnato 360.000 euro lordi a testa, frutto di 180.000 euro per ciascuna affermazione (gli importi sono da tassare in base alla normativa vigente). La stessa cifra finirà sul conto corrente di Fontana: 180.000 euro per l’oro e 90.000 euro a testa per ciascun argento. Ricordiamo che l’Italia è uno dei Paesi che paga di più le medaglie ai Giochi, ad assicurare gli assegni è il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Tre azzurre si sono così meritate la medesima cifra e svettano in testa alla classifica dei premi alle Olimpiadi, ma nei prossimi giorni potrebbero esserci degli incrementi: la romana avrà dalla sua i 1500 metri e la mass start, la valtellinese deve ancora gareggiare sui 1500 metri, mentre la valdostana è già tornata a casa (il programma dello sci alpino si è concluso ieri).

MONTEPREMI BRIGNONE, FONTANA, LOLLOBRIGIDA OLIMPIADI

360.000 euro lordi a testa.